יום שלישי, 24.02.2026 שעה 11:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עו"ד ליובין יחליף את עו"ד שמעוני כדיין הראשי

הוועדה לבחירת דיינים בחרה בליובין למשרה המכובדת בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל: "נקדם ונשמר את מעמד בית הדין, מודה לכולם וגם לשמעוני"

|
הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)
הדיין נעם ליובין (שחר גרוס)

הוועדה לבחירת דיינים בראשות נשיא בית הדין העליון השופט בדימוס ד״ר עדי זרנקין בחרה בעו"ד נעם ליובין לתפקיד הדיין הראשי של בית הדין המשמעתי. ליובין יחליף החל משבוע הדיונים הקרוב את עו"ד ישראל שמעוני, שכיהן בתפקיד קרוב לשני עשורים.

נשיא בית הדין העליון, שופט בדימוס ד״ר עדי זרנקין: “אני מבקש לברך את עו״ד נעם ליובין שנבחר לשמש כדיין הראשי של בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, משרה רבת חשיבות במערך המשפטי של הכדורגל בישראל. לעו״ד ליובין ותק וניסיון רב כדיין בבית הדין המשמעתי, אשר יסייעו לו בוודאי בפעילותו כדיין ראשי ואני מאחל לו הצלחה רבה במילוי תפקידו”.

עוד מזרנקין: “בהזדמנות זו אבקש להודות לעו״ד ישראל שמעוני אשר פורש מבית הדין לאחר ששימש שנים רבות כדיין וכדיין ראשי ותרם תרומה מכרעת לקיומם של הליכים משפטיים הגונים ויעילים, ולהבטחת התנהלותו התקינה של ענף הכדורגל בישראל במסגרת הדין הקיים. אני מאחל לעו״ד שמעוני בריאות טובה ואריכות ימים והמשך עבודה פורייה בכל עיסוקיו”.

ישראל שמעוני ונעם ליובין (אסי ממן)ישראל שמעוני ונעם ליובין (אסי ממן)

ליובין: “תודות רבות לשמעוני, נקדם ונשמר את מעמד בית הדין”

עו"ד נעם ליובין: ״אני מודה לחברי ולחברות הוועדה על הבחירה בי כדיין ראשי ומודע היטב לאחריות העצומה שהופקדה בידי, בין היתר על מנת להבטיח שבית הדין המשמעתי ימשיך להיות מנוהל ביושר, מקצועיות והוגנות, ללא מורא וללא משוא פנים, באופן עצמאי וחופשי”. 

עוד מליובין: “בית הדין נהנה בעת האחרונה מהצטרפות של דיינות ודיינים חדשים, אנשי ונשות מקצוע מהשורה הראשונה ויחד נחזק, נקדם ונשמר את מעמדו הרם של בית הדין, בישראל ואל מול מוסדות שפיטה רלוונטיים בעולם. השמירה על ערכי הספורט וטוהר המשחק, לצד המאבק באלימות ובין היתר בתופעת הגזענות, יהיו עקרונות מנחים עבורנו”. 

נעם ליובין (רדאד גנעם ליובין (רדאד ג'בארה)

ליובין המשיך: “לסיום, אוסיף כי הנני חב תודות רבות לחברי עו"ד ישראל שמעוני, הדיין הראשי היוצא, איש משפט מן המעלה הראשונה. עו״ד שמעוני שירת במשך 28 שנים את בית הדין, רובן כדיין ראשי, והתווה את קווי דמותו של בית הדין, לאורם הוא פועל כיום ואף יפעל בעתיד ובד בבד הכשיר אותי בצורה קפדנית ומקצועית במשך שנים רבות לתפקיד אליו נבחרתי”.

לסיכום: “כמו כן, הנני מודה מקרב לב על שנים של שיתוף פעולה לחבריי הדיינים עורכי הדין גיורא לנדאו, וופא זועבי-פאהום וצחי נמירובסקי אשר היוו עמודי התווך של בית הדין בשנים האחרונות״.

