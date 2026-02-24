מחצית: אינטר - בודה גלימט 0:0

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות ממשיכים כעת עם שלושה משחקים נוספים. במוקד, אינטר מארחת את בודה גלימט בסן סירו במטרה להפוך פיגור 3:1 מהמשחק הראשון ולהעפיל לשלב הבא. במקביל, ניוקאסל מתמודדת שוב מול קרבאח לאחר שהביסה אותה 1:6 במשחק הראשון.

אינטר – בודה גלימט 0:0

האיטלקים מגיעים למשחק המכריע לאחר ניצחון 0:2 על לצ’ה וגאנדלמן בליגה האיטלקית. חניכיו של כריסטיאן קיבו פתחו פער של 10 נקודות מהמקום השני בטבלה, כך שהם יעשו הכל על מנת להמשיך גם בצ’מפיונס לשלבים המתקדמים. מנגד, האורחת מקווה לשרוד את האווירה של הסן סירו, לשמור על היתרון 1:3 מהמשחק הקודם ולרשום העפלה היסטורית לשמינית הגמר.

ניוקאסל – קרבאח 0:2

האנגלים מגיעים למשחק הביתי מאוד רגועים לאחר שניצחו 1:6 את האזרים במשחק הראשון, זאת בזכות אנתוני גורדון, שכבש רביעייה כבר במחצית הראשונה של ההתמודדות. האורחת תקווה לא לספוג עוד תבוסה כואבת ולסיים את הקמפיין החיובי שלהם בטעם פחות מר.

דקה 5, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: האנגלים יצאו קדימה, כשהרמה עלתה לתוך הרחבה והכדור ננגח, כשהשוער קלט אותו, אך סנדרו טונאלי הגיע לריבאונד ושם אותו ברשת.

השער של סנדרו טונאלי (IMAGO)

סנדרו טונאלי חוגג (IMAGO)

סנדרו טונאלי מאושר (IMAGO)

דקה 6, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: איזה בליץ. הארווי בארנס העביר רוחב לג’ואלינטון ששם אותו בפנים.

ג'ואנליטון מאושר (IMAGO)