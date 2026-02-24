קורטואה האוקראיני: השוער הכובש מחכה לריאל

כאשר עלה אנטולי טרובין לסגל הראשון של שחטאר דונייצק, החלו חבריו הברזילאים לכנות אותו קורטואה. הוא הזכיר להם את שוער ריאל מדריד בעיקר בגלל הגובה – האוקראיני מתנשא ל-199 סנטימטרים, הבלגי גבוה ממנו בסנטימטר, אבל גם הסגנון שלהם דומה יחסית. טרובין התגאה בהשוואה הזו, ולא ידע שהגורל יזמן לו לימים רגע יוצא דופן של תהילה דווקא במפגש הישיר מול קורטואה.

זה קרה, כפי שאתם זוכרים היטב, במחזור הנעילה בשלב הליגה של ליגת האלופות לפני חודש. עמוק בזמן הפציעות בקרב הייצרי בין בנפיקה לריאל, קיבל לפתע השוער האוקראיני הוראה מז'וזה מוריניו לעלות לכדור החופשי האחרון שקיבלו הנשרים. עד אז, באופן ביזארי למדי, הוא עסק בעיקר בבזבוז זמן. בנפיקה הובילה 2:3, ושחקניה לא ידעו שהם זקוקים לשער נוסף על מנת לעקוף את מארסיי בטבלה ולתפוס את המקום ה-24.

זה קרה בגלל החלטה הזויה של מוריניו לאסור על שימוש בטלפונים ניידים על הספסל. לשיטתו של המיוחד, כולם היו צריכים להתרכז בניסיון להשיג 3 נקודות ולא להתייחס לדיווחים מהמגרשים האחרים. בפועל, זה היה מתכון לאסון. לקראת הסיום, כולם ביציעים ידעו שניצחון בהפרש של שער לא יספיק, אבל מוריניו כלל לא הבין זאת. אז האוהדים צרחו והשתדלו להעביר עד המסר, עד שהוא נקלט סוף סוף. כשזה קרה, נותרה רק ההזדמנות האחרונה, וטרובין נשלח לרחבה של קורטואה. שניות ספורות לאחר מכן, הוא הכניע את הבלגי בנגיחה מושלמת, קבע 2:4, ושלח את כל אצטדיון האור לחגיגות מטורפות לגמרי.

ז'וזה מוריניו עם הקהל של בנפיקה (IMAGO)

אחרי שריקת הסיום, ניגש קורטואה לטרובין ובירך אותו. המחווה הזו ריגשה מאוד את האוקראיני. "אחרי הפסד קשה, הוא בא לפרגן לי עם חיוך. זה מראה שהוא לא רק אחד הטובים על המגרש, אלא גם בחיים. זו דוגמה מצוינת כיצד צריך לכבד את היריב גם בנסיבות לא נעימות. תמיד הערכתי את טיבו, ועכשיו אני מעריך אותו עוד יותר", סיפר טרובין.

והרי כבר היו לו ניצחונות על קורטואה. למעשה, זה קרה כבר במשחק הבכורה שלו בליגת האלופות באוקטובר 2020, כאשר שחטאר התארחה באצטדיון אלפרדו די סטפאנו הקטן, שהיה ריק בצל מגיפת הקורונה. מנור סולומון סיפק אז מופע נפלא והבקיע בשלהי המחצית הראשונה את השער שהעלה את האוקראינים ליתרון 0:3 מהדהד. לוקה מודריץ' ו-ויניסיוס צימקו ל-2:3 אחרי ההפסקה, אבל טרובין עשה עבודה נהדרת בהמשך, וכך נרשמה הסנסציה.

בחלוף חודש, הגיעה האימפריה הלבנה מבירת ספרד להתארח אצל שחטאר בקייב, ונרשמה הפתעה נוספת. גם הפעם מצא סולומון את הרשת של קורטואה, בעוד טרובין שמר על שער נקי בניצחון 0:2. "זה היה אפילו יותר משמח הפעם כי לא ספגתי. במדריד רק רציתי שהמשחק יסתיים, ועכשיו נהניתי מכל רגע", הוא אמר. גם אז, אגב, נרשם חיבוק בין קורטואה ל"קורטואה האוקראיני".

אנטולי טרובין ומנור סולומון בימי שחטאר (IMAGO)

משום מה, ההגרלה התעקשה לשבץ את שחטאר נגד ריאל גם בשנתיים שלאחר מכן, והלבנים השיגו נקמה. ב-2021 הפסיד טרובין 5:0 בקייב ו-2:1 בסנטיאגו ברנבאו. ב-2022 נעדר קורטואה בגלל פציעה, ואנדריי לונין עמד בין הקורות מול עמיתו לנבחרת אוקראינה. במדריד השיגה ריאל 1:2, והמפגש בפולין בצד המלחמה שכבר החלה הסתיים הקרב בתיקו 1:1. טרובין אמנם לא היה מושלם, אבל הציג משחקים מעולים, חיזק את מעמדו כאחד השוערים הצעירים המבטיחים ביבשת, ואפילו קיבל הודעה מוקלטת שהעביר אליו קורטואה.

"אני רוצה לאחל לך רק טוב. שיחקנו זה מול זה לא מעט בזמן האחרון. אתה מצטיין בשחטאר ובנבחרת, וזה מצוין עבור אוקראינה שיש לה שוערים כאלה. תמשיך להשקיע, ואני מקווה שתגשים את כל חלומותיך", כתב הבלגי. "המון תודה לך, טיבו. אני מקווה שמצפים לנו משחקים רבים מעניינים זה מול זה, והכל יהיה טוב", השיב טרובין.

זה לקח זמן עד שהם נפגשו שוב. בקיץ 2023 החליט טרובין כי היה זה העיתוי הנכון לעזוב את שחטאר, ואחרי שהמגעים עם אינטר נקלעו למבוי סתום קיבלה אותו בנפיקה תמורת 10 מיליון אירו בלבד – מחיר נמוך ביחס לפוטנציאל שנבע מכך שחוזהו במועדון האוקראיני עמד לפוג.

קורטואה וטרובין (IMAGO)

מאז לא חזר טרובין למולדתו. למעשה, את עירו האהובה הוא עזב עוד כאשר היה בן 13, כי הפעולות הצבאיות במזרח אוקראינה החלו ב-2014. הוא התגורר במרחק מאות מטרים ממתקן האימונים של שחטאר בדונייצק, אך נאלץ לנדוד לקייב כי המועדון העתיק את פעילותו לשם. המוטיבציה עלתה כתוצאה מכך, כי טרובין הפנים את ההקרבה שהוא נדרש לעשות על מנת להפוך את הכדורגל למקצוע.

הוא הצליח, והקריירה שלו תפסה תאוצה בנבחרת בדיוק כאשר רוסיה פתחה בפלישה הגדולה והחלה את המלחמה הרצחנית. מאז יש מאבק בין "קורטואה האוקראיני" ללונין על אפודת השוער הראשון של הנבחרת, והעובדה כי לונין יושב לרוב על הספסל בקבוצתו של קורטואה האמיתי מעניקה נקודות זכות לא מעטות לטרובין.

זה לא היה כך לקראת יורו 2024, אז זהר לונין בכל החזיתות בין הקורות של ריאל בצל הפציעה של קורטואה, ולכן בחר המאמן הלאומי סרגיי רברוב לפתוח איתו במשחק הראשון באליפות אירופה. זה נגמר בתבוסה 3:0 לרומניה, בין היתר בגלל טעויות גסות של השוער, וטרובין החליף אותו בשני המשחקים הבאים בהם ספג רק שער אחד. זה לא עזר, והרומנים הודחו מהמקום האחרון בבית צמוד ביותר, אבל מניותיו של השוער שהפך גם לבאנקר בבנפיקה היו בעליה.

לפני שנה חגג טרובין תואר ראשון עם בנפיקה והניף את גביע הליגה הפורטוגלית, אחרי שהדף פנדל בדו קרב בדרבי מול ספורטינג בגמר. אליפות בינתיים חמקה ממנו, אבל הוא יודע להתעלות במשחקים הגדולים. אחרי שכבש את השער ההיסטורי לרשת ריאל, הוכתר טרובין לווינר האולטימטיבי, וסידר לעצמו עוד שני מפגשים נגד ריאל וקורטואה בשלב הפלייאוף.

אנטולי טרובין (IMAGO)

אז מה יהיה הפעם?

אז בשבוע שעבר סיפק טרובין הצגה עילאית עם 6 הצלות מבעיטות של כוכבי ריאל, חלקן ברמה העולמית. הוא הנהיג את העורף, ורק ביצוע מופלא ומרהיב של ויניסיוס הכניע אותו בסופו של דבר במחצית השנייה. בלעדיו הקרב על הכרטיס לשמינית הגמר היה מוכרע כבר אז, אבל ריאל ניצחה רק 0:1, ויש לנשרים סיכוי מסוים לקאמבק בגומלין בסנטיאגו ברנבאו.

זה יהיה ערב לוהט, במיוחד אחרי התקרית האומללה בין ויניסיוס לג'אנלוקה פרסטיאני, אותו בחרה אופ"א להשעות מהגומלין על אף שחקירת האמירות הגזעניות שהשמיע לכאורה הארגנטינאי כלפי הברזילאי עדיין נמשכת. מוריניו שספג כרטיס אדום בגין מחאות, לא יוכל לשבת על הספסל בביקור מרגש אצל האקסית המיתולוגית. במקביל, נדחתה הדרישה של בנפיקה להשעות את פדריקו ואלוורדה בגין מרפק ששלח לראשו המגן סמואל דאל. באופן כללי, יש המון דם רע בין שני המועדונים בימים אלה, ולצוות השיפוט צפוי אתגר קשה במיוחד על מנת לשמור על אווירה ספורטיבית ככל הניתן.

דבר אחד בטוח – את אחוות השוערים לא ניתן יהיה להרוס. קורטואה האמיתי ו"קורטואה האוקראיני" מעריכים מאוד זה את זה, ורבות יהיה תלוי בהם. הבלגי הוא כוכב על בתחומו, טרובין עדיין בדרך לשם, אבל בגיל 24 רוב הקריירה לפניו, והמוניטין שלו עלה מאוד אחרי שני המשחקים המכוננים נגד ריאל. כעת הוא מתייצב למשחק שלישי תוך חודש, וכבר יש לו ניצחון במדריד ברזומה. לא כדאי לזלזל בו, כי טרובין מסוגל להכריע משחקים – אפילו ברחבת היריב.