יום שלישי, 24.02.2026 שעה 20:11
יום שלישי, 24/02/2026, 19:45אצטדיון מטרופוליטנוליגת האלופות - פלייאוף
קלאב ברוז'
דקה 27
1 0
שופט: קלמן טורפן
אתלטיקו מדריד
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-10 8אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36
מערכת ONE | 24/02/2026 19:45
הרכבים וציונים
 
 
קוקה צופה על האנס ונאקן (IMAGO)
קוקה צופה על האנס ונאקן (IMAGO)

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות נפתחים בשעה זו עם המשחק המסקרן בו אתלטיקו מדריד מארחת את קלאב ברוז’ במטרופולינו, זאת לאחר ששבוע שעבר שתי הקבוצות סיימו ב-3:3 משוגע בבלגיה.

הקולצ’ונרוס מגיעים למשחק לאחר שבסוף השבוע שעבר ניצחו 2:4 את אספניול  במגרשה הביתי. חניכיו של דייגו סימאונה רוצים לעלות לשלב הבא מאחר והם יודעים שהדחה מוקדמת תיחשב בעבורם לכישלון גדול של עונה מאכזבת למדי.

מהצד השני, ברוז’ מגיעה למשחק לאחר שניצחה 1:2 את לובן בליגה המקומית והשאירה את הפער מהפסגה על שלוש נקודות בלבד. הבלגים מגיעים למטרופולינו ללא לחצים ובידיעה שהעפלה לשלב הבא תהיה הפתעה גדולה והישג נפלא עבורם.

כאמור, המשחק הקודם בין שתי הקבוצות הסתיים בדרמה אדירה, אתלטיקו עלתה ליתרון 0:2 במחצית הראשונה מרגליהם של חוליאן אלברס ואדמולה לוקמן. המארחת השוותה משערים של רפאל אונידיקה וניקו טרסולדי, וגול עצמי של ז’ואל אורדונייס העלה את הקולצ’ונרוס חזרה ליתרון, אך בדקה ה-90 כריסוס צוליס כבש וקבע שוויון דרמטי. 

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • הוגו וטלסן סיים התקפה נאה של ברוז' עם בעיטה חזקה, אך היא נבלמה על ידי שחקן אתלטיקו
  • '13
  • החמצה
  • התקפה נפלאה של אתלטיקו מדריד הסתיימה באי יכולת של ג'וליאנו סימאונה לגלגל את כדור הרוחב פנימה
  • '8
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של המארחת. אלכס באאנה השתלט על כדור ברחבה, אך הבעיטה שלו הלכה גבוה ומעל השער
  • '1
  • אחר
  • השופט קלמן טורפן הוציא את ההתמודדות הזאת לדרך!
חוליאן אלברס מתחמם (IMAGO)חוליאן אלברס מתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד