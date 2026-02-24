הרכבים וציונים



קוקה צופה על האנס ונאקן (IMAGO) קוקה צופה על האנס ונאקן (IMAGO)

משחקי הגומלין של שלב הפלייאוף בליגת האלופות נפתחים בשעה זו עם המשחק המסקרן בו אתלטיקו מדריד מארחת את קלאב ברוז’ במטרופולינו, זאת לאחר ששבוע שעבר שתי הקבוצות סיימו ב-3:3 משוגע בבלגיה.

הקולצ’ונרוס מגיעים למשחק לאחר שבסוף השבוע שעבר ניצחו 2:4 את אספניול במגרשה הביתי. חניכיו של דייגו סימאונה רוצים לעלות לשלב הבא מאחר והם יודעים שהדחה מוקדמת תיחשב בעבורם לכישלון גדול של עונה מאכזבת למדי.

מהצד השני, ברוז’ מגיעה למשחק לאחר שניצחה 1:2 את לובן בליגה המקומית והשאירה את הפער מהפסגה על שלוש נקודות בלבד. הבלגים מגיעים למטרופולינו ללא לחצים ובידיעה שהעפלה לשלב הבא תהיה הפתעה גדולה והישג נפלא עבורם.

כאמור, המשחק הקודם בין שתי הקבוצות הסתיים בדרמה אדירה, אתלטיקו עלתה ליתרון 0:2 במחצית הראשונה מרגליהם של חוליאן אלברס ואדמולה לוקמן. המארחת השוותה משערים של רפאל אונידיקה וניקו טרסולדי, וגול עצמי של ז’ואל אורדונייס העלה את הקולצ’ונרוס חזרה ליתרון, אך בדקה ה-90 כריסוס צוליס כבש וקבע שוויון דרמטי.