"הצדק נעשה": פטריק בברלי נוקה מכל אשמה

חבר המושבעים בטקסס החליט שלא להגיש כתב אישום נגד אקס הפועל בגין תקיפת אחותו, לאחר שנקבע שאין מספיק ראיות. עורכי דינו: "היה ברור ששמו ינוקה"

פטריק בברלי (רועי כפיר)
שחקן ה-NBA בעבר ואקס הפועל תל אביב, פטריק בברלי, לא יעמוד לדין בפרשת התקיפה שיוחסה לו, כך דווח בארה"ב. חבר מושבעים גדול במחוז פורט בנד שבטקסס החליט לקבוע כי אין די ראיות להגיש כתב אישום בפרשה מחודש נובמבר 2025.

בברלי הואשם כי חנק והיכה את אחותו בת ה-15 במהלך עימות בבית המשפחה. עם זאת, חבר המושבעים קבע שאין תשתית ראייתית מספקת להמשך ההליך הפלילי, ובכך למעשה נסגר התיק.

“הפרשה הסתיימה, פטריק מעולם לא היה פוגע באחותו”

עורכי דינו של השחקן, ראסטי הארדין ולטישיה קווינונס-הולינס, בירכו על ההחלטה: "זה בדיוק מה שאמרנו מהרגע הראשון, פטריק ינוקה מכל האישומים. חבר המושבעים במחוז פורט בנד קבע שאין מקום להגיש כתב אישום, ובכך הסתיימה הפרשה".

עוד נמסר מטעמם: "פטריק רוצה להבהיר שמעולם לא היה פוגע באחותו. הוא מודה לכל מי שתמך בו והתפלל עבורו בתקופה הזו. הוא שמח שההליך התנהל כסדרו ומקווה שכעת, כשהאישומים מאחוריו, שמו והמוניטין שלו ישוקמו".

לפי תצהיר העילה למעצר שפורסם בתחילת הפרשה, אחותו טענה כי העימות פרץ לאחר שיצאה מהבית בחשאי כדי להיפגש עם בן זוגה. לדבריה, בברלי אחז בצווארה בשתי ידיו והרים אותה מהקרקע, כך שלא הצליחה לנשום במשך כ-30 שניות. עוד נטען כי הטיח אותה בקיר והכה אותה, ואף אמר לכאורה כי יהיה בן המשפחה ש’יהרוג אותה’.

שוטרים שהוזעקו למקום לאחר שבן הזוג התקשר לרשויות דיווחו על סימנים בצווארה ועל שטפי דם בלחמיות העיניים. בברלי נעצר בחשד לתקיפה חמורה, אך טען ברשתות החברתיות כי "הדברים אינם כפי שהם נראים".

גם עורכת דינו קווינונס-הולינס מסרה לאחר המעצר כי הדברים שנמסרו למשטרה נאמרו "בעיצומם של רגשות סוערים" ואינם משקפים את הסיפור המלא. כעת, לאחר החלטת חבר המושבעים, הפרשה מגיעה לסיומה, לפחות מהבחינה המשפטית.

