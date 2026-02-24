יום שלישי, 24.02.2026 שעה 10:14
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

ההתאחדות קבעה: הפחתת 12 נק' לעירוני אשדוד

מכה ענקית לקבוצה מליגה א' דרום: בעוד מרבית שחקניה עוזבים לאחר פירוק העמותה, כעת מאזנה ירד ל-15 נק' כשהיא חולקת את המקום האחרון עם נורדיה י-ם

|
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)
מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

עכשיו זה רשמי: למכבי עירוני אשדוד הופחתו 12 נקודות ממאזנה. מדובר במכה אנושה למועדון, שרק ביום חמישי האחרון קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע כי העמותה מתפרקת לה נוכח חובותיה, בין היתר לשחקניה ומאמניה, מה שיאפשר להם לחלץ כספם מביטוח לאומי.

נוכח ההחלטה (תקנונית) להפחית ממאזנה של מכבי עירוני אשדוד כבר העונה 12 נקודות, הרי שמ-27 נקודות שהשיגה הקבוצה עד כה, מאזנה יפחת לכדי 15 נקודות בלבד, מה שאומר שהקבוצה במקום האחרון וחולקת אותו יחד עם בית"ר נורדיה ירושלים, גם לה 15 נקודות.

מבין כלל משחקי המחזור ה-22 בליגה א' דרום, רק המפגש בין הפועל מרמורק למכבי עירוני אשדוד טרם נקבע לו שעת משחק ומיקום להתמודדות, מה שמעלה שאלה האם בכלל מכבי עירוני אשדוד תופיע להתמודדות ובאיזו תצורה, אולי למשל עם הנוער.

