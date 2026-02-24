קרב המאה חוזר: פלויד מייוות'ר יפגוש את פקיאו

אחד מקרבות האגרוף הגדולים בהיסטוריה יקבל פרק נוסף: פלויד מייוות'ר ומני פקיאו ייפגשו לקרב גומלין מקצועני ב-19 בספטמבר בספיר שבלב לאס וגאס. הקרב יועבר בשידור חי בנטפליקס. ההכרזה מגיעה ימים ספורים לאחר שמייוות'ר הודיע כי בכוונתו לצאת פעם נוספת מפרישה, זאת לאחר שכבר נקבע לו קרב ראווה ב-2026 מול מייק טייסון.

גם פקיאו חזר לאחרונה מפסק זמן, וביולי האחרון סיים בתיקו רובי מול אלוף ה-WBC במשקל וולטר, מריו באריוס. בנוסף, הפיליפיני צפוי לקרב ראווה נוסף מול רוסלן פרובודניקוב ב-18 באפריל בלאס וגאס. נכון לעכשיו טרם פורסם באיזו קטגוריית משקל ייערך הקרב וכמה סיבובים יכלול.

שחזור הקרב ששבר שיאים

המפגש הקודם בין השניים, ב-2 במאי 2015, הסתיים בניצחון פה אחד של מייוות'ר, בקרב שלא עמד לחלוטין בציפיות המקצועיות, אך שבר כמעט כל שיא כלכלי אפשרי. הקרב מכר 4.6 מיליון רכישות PPV בארה"ב והכניס מעל 410 מיליון דולר, לצד הכנסות כרטיסים בגובה 72.2 מיליון דולר.

פלויד מייוות'ר (ערן שרעבי)

"אני כבר נלחמתי במני וניצחתי אותו פעם אחת. הפעם התוצאה תהיה זהה", הצהיר מייוות'ר. האמריקאי, שחוגג 49, פרש רשמית ב-2017 לאחר נוקאאוט על כוכב ה-MMA קונור מקגרגור והעמיד את מאזנו על 50 ניצחונות ללא הפסד (27 בנוקאאוט). מאז השתתף במספר קרבות ראווה, בין היתר מול לוגאן פול וג'ון גוטי השלישי.

פקיאו (47) פרש תחילה אחרי ההפסד ליורדניס אוגאס ב-2021, אך חזר לזירה ב-2025. מאזנו עומד על 62 ניצחונות, שמונה הפסדים ושלוש תוצאות תיקו (39 בנוקאאוט), והוא מקווה להיות הראשון שמכתים את המאזן המושלם של יריבו הוותיק.

"פלויד ואני נתנו לעולם את הקרב הגדול בתולדות האגרוף. האוהדים חיכו מספיק, הם ראויים לגומלין הזה", אמר פקיאו. "אני רוצה שהוא יחיה עם ההפסד היחיד בקריירה שלו ויזכור מי נתן לו אותו".

מני פקיאו (רויטרס)

עידן חדש: בלי PPV – עם חשיפה ל-325 מיליון מנויים

הפעם הקרב לא יוכל לשבור שיאי PPV, אך השידור בנטפליקס צפוי לחשיפה חסרת תקדים: מעל 325 מיליון מנויים ברחבי העולם. עבור הספיר, מדובר בקרב האגרוף הראשון שייערך באולם החדשני, שהפך לאחד היעדים המדוברים בעולם הבידור והספורט.

כך או כך, יותר מעשור אחרי הקרב הראשון, אחד המפגשים המסקרנים ביותר בדור האחרון של האגרוף חוזר לבמה המרכזית, והפעם עם טוויסט טכנולוגי עולמי.