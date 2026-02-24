יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:19
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

דיווח: אורלנדו סיטי רוצה את גריזמן באופן מיידי

ב'אתלטיק' טוענים שהמנהל המקצועי של הקבוצה מה-MLS כבר בא לספרד כדי להחתים את הצרפתי לפני תום מועד הרישום בארה"ב. סימאונה: "הוא אגדת מועדון"

|
אנטואן גריזמן (רויטרס)
אנטואן גריזמן (רויטרס)

דרמה במדריד? בזמן שאתלטיקו מתכוננת לשבוע גורלי בליגת האלופות ובגביע הספרדי מדווחים כי אנטואן גריזמן נמצא במו"מ מתקדם עם אורלנדו סיטי מה-MLS. על פי ה’אתלטיק’, המועדון האמריקאי רואה בצרפתי את המועמד המוביל לתפוס את משבצת “פני המועדון” ומנסה להשלים את העסקה עוד לפני סגירת חלון ההעברות ב-26 במרץ. עם זאת, באורלנדו בוחנים גם אופציות נוספות למקרה שהמהלך ייתקע.

העיתוי הבעייתי והחלום האמריקאי

המעבר, אם ייצא לפועל, נראה מורכב מאוד בטיימינג הנוכחי. אתלטיקו נמצאת בעיצומו של מאבק עונה, גומלין פלייאוף ליגת האלופות מול קלאב ברוז’ ולאחר מכן חצי גמר גביע המלך מול ברצלונה.

במדריד מעריכים כי מהלך כזה, אם יקרה, הגיוני יותר בקיץ, לאחר סיום העונה. גריזמן, מלך שערי כל הזמנים של המועדון, מחזיק בחוזה עד 2027, אך לא הסתיר בעבר את רצונו לסיים את הקריירה בארצות הברית. האפשרות שזו תהיה עונתו האחרונה במועדון צוברת תאוצה כבר זמן מה.

חוזרת לנצח: אתלטיקו מפרקת את אספניול 2:4

סימאונה: “אגדה של המועדון”

המאמן דייגו סימאונה התייחס לנושא במסיבת העיתונאים לקראת המפגש האירופי והבהיר כי מבחינתו אין שינוי: “כמו קוקה, הוא אגדה של המועדון. שחקן היסטורי עם נוכחות משמעותית בהווה. הוא לא יוותר עד סוף העונה כי הוא רוצה לשחק, להתחרות ולנצח. כל מה שהוא נותן לנו חשוב”.

האמירה הזו מגיעה ברגע קריטי במיוחד עבור הקולצ’ונרוס, שחולמים על קמפיין אירופי עמוק ואולי גם על חזרה לגמר גביע המלך לראשונה מזה 13 שנים. מי שמנסה לדחוף את המהלך הוא המנהל הספורטיבי של אורלנדו, ריקרדו מוריירה, שעל פי הדיווח הגיע מספר פעמים למדריד כדי לשכנע את הכוכב.

בנוסף נטען כי למועדון מה-MLS יש עדיפות מסוימת במרוץ אחר שירותיו. השאלה הגדולה: האם גריזמן יעזוב כבר כעת ויוותר על מאבקי התארים, או שיבחר להיפרד בקיץ, ואולי עם גביע ביד? כך או כך, העתיד של אחד הסמלים הגדולים של אתלטיקו עומד בפני צומת דרכים דרמטי.

