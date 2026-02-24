בבארסה החליטו לממש את האופציה על רשפורד

בברצלונה התקבלה החלטה עקרונית: לממש את אופציית הרכישה של מרקוס רשפורד ממנצ’סטר יונייטד בסך 30 מיליון אירו, כך לפי דיווח בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני. אחרי חודשים של בחינה מקצועית וכלכלית, ניתוח שוק והשוואה לחלופות, במועדון הגיעו למסקנה כי זהו המהלך ההגיוני והמשתלם ביותר לקראת העונה הבאה.

הצוות המקצועי בראשות המנהל הספורטיבי, דקו, בחן לעומק את תרומתו של האנגלי מאז הגיע, ובמקביל בדק אפשרויות אחרות בשוק, אך הפערים הכספיים והסיכונים המקצועיים הכריעו את הכף לטובת השארתו.

המהלך לא נולד בן לילה. עוד לפני החתמתו של רשפורד, בברצלונה חיפשו שובר שוויון נוסף לאגפים מעבר ללאמין ימאל ולראפיניה, כאשר על הפרק עלו גם שמות כמו ניקו וויליאמס ונבחנה אפשרות לצרף את לואיס דיאס. לבסוף נבחר רשפורד כאופציה משתלמת שגם קיבלה את ברכת הדרך של המאמן האנזי פליק.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

המספרים של רשפורד

הפציעה של ראפיניה האיצה את שילובו של רשפורד בהרכב, והאנגלי סיפק מענה מיידי עם 10 שערים ו-13 בישולים עד פברואר. כשמסתכלים גם על מחירי השוק – 72 מיליון אירו ששילמה מנצ'סטר סיטי עבור אנטואן סמניו או הסכומים האסטרונומיים שדורשים במילאן על רפאל ליאאו, ההחלטה של ברצלונה נראית מתבקשת, מקצועית וכלכלית כאחד.