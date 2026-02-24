יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
3040-2625ג'ירונה11
2939-3225סביליה12
2929-2025חטאפה13
2732-2325אלאבס14
2631-2224ראיו וייקאנו15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

בבארסה החליטו לממש את האופציה על רשפורד

דיווח: הקטלונים הגיעו למסקנה שלא ימצאו אופציה טובה יותר בפחות מ-30 מיליון אירו, גובה סעיף הרכישה של החלוץ. העונה יש לו 10 שערים ו-13 בישולים

|
מרקוס רשפורד מאושר (IMAGO)
מרקוס רשפורד מאושר (IMAGO)

בברצלונה התקבלה החלטה עקרונית: לממש את אופציית הרכישה של מרקוס רשפורד ממנצ’סטר יונייטד בסך 30 מיליון אירו, כך לפי דיווח בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני. אחרי חודשים של בחינה מקצועית וכלכלית, ניתוח שוק והשוואה לחלופות, במועדון הגיעו למסקנה כי זהו המהלך ההגיוני והמשתלם ביותר לקראת העונה הבאה.

הצוות המקצועי בראשות המנהל הספורטיבי, דקו, בחן לעומק את תרומתו של האנגלי מאז הגיע, ובמקביל בדק אפשרויות אחרות בשוק, אך הפערים הכספיים והסיכונים המקצועיים הכריעו את הכף לטובת השארתו.

המהלך לא נולד בן לילה. עוד לפני החתמתו של רשפורד, בברצלונה חיפשו שובר שוויון נוסף לאגפים מעבר ללאמין ימאל ולראפיניה, כאשר על הפרק עלו גם שמות כמו ניקו וויליאמס ונבחנה אפשרות לצרף את לואיס דיאס. לבסוף נבחר רשפורד כאופציה משתלמת שגם קיבלה את ברכת הדרך של המאמן האנזי פליק.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

המספרים של רשפורד

הפציעה של ראפיניה האיצה את שילובו של רשפורד בהרכב, והאנגלי סיפק מענה מיידי עם 10 שערים ו-13 בישולים עד פברואר. כשמסתכלים גם על מחירי השוק – 72 מיליון אירו ששילמה מנצ'סטר סיטי עבור אנטואן סמניו או הסכומים האסטרונומיים שדורשים במילאן על רפאל ליאאו, ההחלטה של ברצלונה נראית מתבקשת, מקצועית וכלכלית כאחד.

