חזיזה בתמונת ההרכב להפועל ת"א, בטאיי בספק

מכבי חיפה ללא שחקני הנוער שמתכוננים למשחק מחר (רביעי) מול אתלטיקו מדריד תחזור היום להתאמן כדי להתכונן למשחק הליגה המסקרן ביום שני בבלומפילד מול הפועל ת"א. בחיפה רוצים מאוד לחזור למסלול הניצחונות אחרי המעידה בבית מול הפועל פ"ת ולשם כך ברק בכר יצטרך את כל הכלים העומדים לרשותו כדי להשיג את המטרה דרך הליגה ולצמצמם כבר במחזור הקרוב לשלוש נקודות את הפער מהמקום הרביעי בו נמצאת הפועל ת"א.

מי שכרגע בספק למשחק הוא יילה בטאיי שנחשב לאחד השחקנים הטובים מבין הזרים שהגיעו לכרמל השנה. בחיפה משוכנעים שבטאיי שסובל מדלקת בברך יחזור לעצמו ויתאושש מהפציעה אחרי שיזכה למספר ימי מנוחה מתוך רצון להפחית לו את העומס. בחיפה מקווים שהמגן יגיב טוב להפחתת העומס וניתן יהיה להחזירו בהדרגה עד סוף השבוע לפעילות מלאה כדי שיוכל לשחק מול הפועל.

סטיוארט יחזור לסגל, חזיזה צפוי לפתוח

מי שאמור לחזור ולהתאמן בצורה מלאה הוא החלוץ טריבנטה סטיוארט שלא היה בסגל מול הפועל פ"ת בגלל רגישות באזור המפשעה. סטיוארט כמו עלי מוחמד ואיתן אזולאי אמורים להיכלל בסגל של ברק בכר למשחק הקרוב. למרות יכולת פושרת של סדריק דון במשחק האחרון, בחיפה נוטים להאמין שהשפעתו של הקשר במגרש במשחקים הבאים תהיה הרבה יותר משמעותית וכי מדובר בשחקן חיזוק שאמור להשפיע ולתרום את חלקו.

סדריק דון חוגג (עמרי שטיין)

במכבי חיפה מבינים היטב שבעונה הבאה הקבוצה לא תוכל להתפשר על איכות הסגל, כמו שקרה השנה, כאשר לא מעט שחקנים שהגיעו היו באיכות בינונית שלא תאמה את הציפיות מהם, וזאת גם אחת הסיבות שהקבוצה השנה רחוקה ממאבק על כתר האליפות ותאלץ להסתפק השנה בניסיון להגיע לאירופה דרך הגביע או דרך הליגה.

לקראת הפועל ת"א מסתמן שדולב חזיזה ששולב במחצית השנייה מול הפועל פ"ת ועדיין נראה חלוד יחזור להרכב על חשבון מיכאל אוחנה שהציג משחק פושר.