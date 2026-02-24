יום שלישי, 24.02.2026 שעה 07:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

חזרה בענק: בית"ר ירושלים עם הצגה של אלופה

האזינו לפודקאסט לסיכום ה-2:8: ההכנה של יצחקי, שינוי הגישה והלחץ הגבוה, שועה מעל הליגה, אינו פנטסטי, וגדראני וקרבאלי צמד הבלמים הטוב בליגה

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, אושרי דודאי וקובי מויאל התכנס לסכם את הניצחון האדיר של הצהובים שחורים 2:8 על מכבי נתניה: בית״ר חוזרת למאבק האליפות בענק, ברק יצחקי הכין את הקבוצה בצורה מרשימה למשחק, ולהתכונן למפגש עם רוני לוי זה פרויקט בפני עצמו. הייתה מחצית ראשונה בשליטה מוחלטת של בית״ר, בשנייה היא המשיכה לדרוס ולעתים זה היה נראה קל מידי.

יצחקי בחר לעלות עם הרכב התקפי וגישה של לחץ גבוה שלא ראינו במשחקים האחרונים. ירדן שועה מגדיר מחדש את המונח של שחקן מעל הליגה - הכל בפשטות, בעליונות, שחקן שיכול במסירה אחת לשנות משחק.

הרכש וצמד הבלמים הכי טוב בליגה

וגם: בוריס אינו פנטסטי, חאסונד גונסאלס היה צריך רק עוד משחק אחד בכדי להוכיח שהוא חלוץ מסוג אחר, הוא עשה את שלו עם שער ובישול, מרכז ההגנה עם לוקה גדראני ובריאן קרבאלי שוב הוכיחו שהם צמד הבלמים הכי טוב כרגע בליגת העל, ועומר אצילי חזר לשחק כדורגל סוף סוף.

בית״ר חזרה לליגה, בית״ר רצה לאליפות, מול עירוני טבריה יהיה עוד סולד אאוט בדרך, ועם ארבע נקודות הפרש מהמקום הראשון, הכל פתוח.

