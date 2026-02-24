יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"ניסו להדביק לנו משבר, שועה יכול לפרק יריבות"

אחרי ה-2:8 על נתניה, בבית"ר בטוחים שהיכולת תחזיר אותם למסלול, וגם עקצו: "אמרו שאינו הורס את המרקם באמצע, לא?". על הקפטן: "כדורגל מעולם אחר"

|
אצילי ושועה חוגגים (רועי כפיר)
אצילי ושועה חוגגים (רועי כפיר)

בית״ר ירושלים חגגה ניצחון ענק 2:8 על מכבי נתניה והעבירה מסר ברור במאבק האליפות. הקבוצה של ברק יצחקי הציגה כדורגל התקפי, לחץ גבוה וגישה חסרת פשרות בדרך לניצחון פנטסטי שמקרב אותה עד ארבע נקודות בלבד מהמקום הראשון.

בבית וגן סיכמו בסיפוק גדול ואמרו: “ניסו להדביק לנו משבר ואנחנו התעקשנו לא לדבר על משבר שלא קיים. הניצחון אתמול זה המשך ישיר ליכולת מול מכבי תל אביב, אנחנו בדרך הנכונה לפני הפלייאוף ועכשיו המשימה שלנו היא המשכיות”.

ההכנה של יצחקי והגישה ההתקפית עשו את ההבדל

יצחקי גרף מחמאות מכל עבר על ההכנה למשחק. ההרכב, המערך, הגישה ההתקפית והלחץ הגבוה עבדו בצורה מושלמת והציגו את האיכויות של בית״ר, כשמעל כולם בלטו ירדן שועה ובוריס אינו.

בוריס אינו מאושר (רועי כפיר)בוריס אינו מאושר (רועי כפיר)

שועה שוב הוכיח מדוע הוא הכוכב הגדול של הקבוצה וזכה לשבחים על ההשפעה, היכולת והמנהיגות. שחקנים בקבוצה אמרו על הקפטן: “שועה יכול לפרק קבוצות בפס אחד, הוא אדיר, הוא לוקח על עצמו כל כך הרבה, יש לו כדורגל מעולם אחר”.

עקיצה לביקורות על הגעת אינו ושבחים לזרים

אינו סיפק משחק גדול במיוחד ובבית״ר עקצו: “אמרו שהוא הורס את המרקם במרכז השדה, לא?”. הקשר הוסיף אגרסיביות וחוכמה באמצע, והשילוב שלו עם ירין לוי הוגדר כקטלני עבור היריבות.

גם נאנא אנטווי וחאסונד גונסאלס קיבלו מחמאות על ההשקעה והניסיון להתאקלם במהירות. במועדון הוסיפו: “פיזית אנחנו בכושר הכי טוב בעונה וזה מגיע במאני טיים. כל הזרים השתלבו ואנחנו חזקים, לא נוותר עד הסוף”.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (רועי כפיר)

בית״ר הגיעה מוכנה מאוד למשחק, וגם ביתרון 2:5 במחצית יצחקי דרש רצינות מלאה. שחקנים סיפרו כי המאמן היה חד וביקש להירגע ולא לחשוב שהמשחק נגמר.

שחקנים בקבוצה אמרו: “הגולים של נתניה לא היו קשורים, הייתה מחצית בשליטה מוחלטת שלנו. אחרי מכבי הרגשנו ביטחון ומהפתיחה באנו להכריע”.

עדי יונה בטירוף (רועי כפיר)עדי יונה בטירוף (רועי כפיר)

הפנים לטבריה ופריצת האוהדים לדשא

כבר בשבת הקרובה תפגוש בית״ר את עירוני טבריה, ויצחקי ממוקד לחלוטין במשימה הקרובה. במועדון מדגישים כי המאמן לא נותן לתוצאות העונה להשפיע עליו ומתרכז במטרה המיידית ולא בדיבורים על אליפות.

יצחקי: ״הכל התפוצץ בצורה מרהיבה״

בנוגע לפריצת האוהדים לכר הדשא דקות ארוכות לאחר שריקת הסיום, בקרב האוהדים טענו כי ניסו להגיע ליציע הכבוד בעקבות תקיפה של אוהדי בית״ר שם. בבית וגן מעריכים כי העונש הצפוי יהיה משחק חוץ ללא קהל.

