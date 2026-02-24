21 נקודות לוומבניאמה בניצחון הספרס על דטרויט

ויקטור וומבניאמה ודווין ואסל הובילו הלילה (בין שני לשלישי) את סן אנטוניו לניצחון על דטרויט במפגש בין שתיים משלוש הקבוצות עם המאזן הטוב ב-NBA. בנוסף, יוסטון גברה על יוטה וסקרמנטו קטעה את רצף ההפסדים שלה על 16 עם ניצחון על ממפיס.

דטרויט – סן אנטוניו 114:103

הספרס המשיכו בכושר הנהדר במה שהוגדר כטעימה אפשרית מגמר ה-NBA. ויקטור וומבניאמה סיפק שורה סטטיסטית מרשימה של 21 נקודות, 17 ריבאונדים ושש חסימות, בעוד ואסל הוביל את קלעי הספרס עם 28 נקודות. זה היה הניצחון התשיעי ברציפות של סן אנטוניו - הרצף הארוך ביותר שלה העונה - והיא מדורגת שנייה במערב, כשרק האלופה המכהנת, אוקלהומה סיטי, מקדימה אותה. מנגד, דטרויט שמוליכה את המזרח והגיעה אחרי חמישה ניצחונות רצופים, תקווה להתאושש במפגש הקרוב מול אוקלהומה.

הספרס פתחו בסערה עם 2:14 מהיר והובילו לאורך רוב שלבי המשחק. הפיסטונס עוד עלו ליתרון של שלוש נקודות בתום הרבע הראשון, אך שלשות של האורחת והנוכחות הדומיננטית של וומבניאמה בצבע החזירו את השליטה. שבע נקודות רצופות בפתיחת הרבע האחרון יצרו יתרון דו-ספרתי שסגר עניין. קייד קנינגהאם התקשה מאוד עם 16 נקודות ב-5 מ-26 מהשדה (והוסיף 10 אסיסטים), ג’יילן דורן בלט עם 25 נקודות ו-14 ריבאונדים במשחקו השני מאז חזר מהשעיה, בעוד עימות סוער נרשם ברבע השני בין קנינגהאם, קלדון ג’ונסון וג’יילן דורן לאחר עבירה שנשרקה לקנינגהאם.

יוסטון – יוטה 105:125

הרוקטס המשיכו בכושר הנהדר שלהם הרבה בזכות ערב אדיר של ג'בארי סמית' ג'וניור שקלע 31 נקודות והוריד תשעה ריבאונדים. הפורוורד פתח בסערה עם חמש זריקות מדויקות ברצף וקבע שיא קריירה לרבע ראשון עם 14 נקודות, בדרך ל-12 מ-17 מהשדה ושש שלשות. אמן תומפסון הוסיף 20 נקודות (8 מ-9 מהשדה), שבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושתי חטיפות, בעוד קווין דוראנט תרם 18 נקודות ושיא עונתי של 12 אסיסטים. גם ריד שפרד בלט מהספסל עם 15 נקודות. הרוקטס (21:35) עלו למקום השלישי במערב, מאחורי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו.

קווין דוראנט (רויטרס)

יוסטון פתחה פער מוקדם עם ריצות של 2:11 ו-3:10 בדרך ל-22:38 בתום הרבע הראשון, כשהיא קולעת ב-67% מהשדה ושמונה שלשות, אך גם מאבדת תשעה כדורים. הג'אז פתחו את הרבע השני ב-2:13, אך ספגו מיד ריצת 2:18 שהורידה אותם להפסקה בפיגור 68:47. במחצית השנייה ההפרש כבר צמח ל-33 נקודות ולא ירד מ-16 עד הסיום. הרוקטס קלעו 29 נקודות במתפרצות, אך רשמו שיא עונתי שלילי של 27 איבודים שהובילו ל-34 נקודות מהצד השני. לאורי מרקאנן הוביל את יוטה (40:18) עם 29 נקודות, ברייס סנסבו הוסיף 26 מהספסל, ואילו וינס וויליאמס ג'וניור נפצע בברכו השמאלית ברבע השני ופונה לחדר ההלבשה, מבלי לשוב לפרקט.

ממפיס – סקרמנטו 123:114

הקינגס עשו סוף לרצף ההפסדים הארוך בתולדותיהם אחרי שראסל ווסטברוק קלע 25 נקודות ופרשס אצ’יווה סיפק דאבל דאבל מרשים של 22 נקודות ו-12 ריבאונדים, כולל 14 ו-11 כבר במחצית הראשונה. דמאר דרוזן ודייקוון פלאודן הוסיפו 19 נקודות כל אחד, כשהאחרון תורם 10 ברבע האחרון. סקרמנטו שמחזיקה במאזן הגרוע בליגה (46:13) ולא ניצחה מאז 16 בינואר מול וושינגטון, הובילה 61:63 בהפסקה במשחק שבו שתי הקבוצות קלעו ביותר מ-54% מהשדה.

ראסל ווסטברוק וג'ה מוראנט (רויטרס)

ממפיס, שסובלת ממכת פציעות כששמונה שחקנים נעדרו מהסגל, עוד הצליחה להפוך ולעלות ליתרון בתחילת הרבע השלישי, אך הקינגס הגיבו בריצת 6:18 וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון. הגריזליס צימקו ל-92:89 בסיום הרבע, אך ריצת 4:15 של האורחת ברבע האחרון, שנחתמה בשלשה של ווסטברוק 8:45 דקות לסיום, סגרה עניין. ג’בון סמול הוביל את ממפיס עם 21 נקודות ותשעה אסיסטים, אוליבייה-מקסנס פרוספר קלע 17 וג’י.ג’י ג’קסון הוסיף 16.