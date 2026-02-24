יום שלישי, 24.02.2026 שעה 08:50
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%6131-656556דטרויט פיסטונס
68%6017-648956בוסטון סלטיקס
64%6380-668158ניו יורק ניקס
60%6702-690458קליבלנד קאבלירס
59%6524-661658טורונטו ראפטורס
54%6209-623554אורלנדו מג'יק
53%6689-669158פילדלפיה 76'
47%6995-689759אטלנטה הוקס
47%6925-701159מיאמי היט
47%6678-684359שארלוט הורנטס
45%6318-613255מילווקי באקס
44%7058-686659שיקגו בולס
29%6419-603056ברוקלין נטס
29%6693-618655וושינגטון וויזארדס
28%6961-649858אינדיאנה פייסרס
 מערב 
74%6267-682758אוקלהומה ת'אנדר
73%6140-653055סן אנטוניו ספרס
66%6158-647456יוסטון רוקטס
63%6823-706959דנבר נאגטס
58%6841-703859מינסוטה טימברוולבס
58%6327-643857פיניקס סאנס
55%6592-673358גולדן סטייט ווריורס
54%6595-648557לוס אנג'לס לייקרס
48%6214-621456לוס אנג'לס קליפרס
47%6875-674258פורטלנד בלייזרס
39%6501-638756דאלאס מאבריקס
33%6784-657957ממפיס גריזליס
31%7299-689958יוטה ג'אז
29%6760-644356ניו אורלינס פליקנס
24%7122-653059סקרמנטו קינגס

21 נקודות לוומבניאמה בניצחון הספרס על דטרויט

הכוכב הוסיף 17 ריבאונדים ו-6 חסימות ב-103:114 של סן אנטוניו, 28 נק' לוואסל, 16 לקנינגהאם. ניצחון ליוסטון, סקרמנטו עצרה את רצף ההפסדים על 16

|
ויקטור וומבניאמה ודווין ואסל (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה ודווין ואסל (רויטרס)

ויקטור וומבניאמה ודווין ואסל הובילו הלילה (בין שני לשלישי) את סן אנטוניו לניצחון על דטרויט במפגש בין שתיים משלוש הקבוצות עם המאזן הטוב ב-NBA. בנוסף, יוסטון גברה על יוטה וסקרמנטו קטעה את רצף ההפסדים שלה על 16 עם ניצחון על ממפיס.

דטרויט – סן אנטוניו 114:103

הספרס המשיכו בכושר הנהדר במה שהוגדר כטעימה אפשרית מגמר ה-NBA. ויקטור וומבניאמה סיפק שורה סטטיסטית מרשימה של 21 נקודות, 17 ריבאונדים ושש חסימות, בעוד ואסל הוביל את קלעי הספרס עם 28 נקודות. זה היה הניצחון התשיעי ברציפות של סן אנטוניו - הרצף הארוך ביותר שלה העונה - והיא מדורגת שנייה במערב, כשרק האלופה המכהנת, אוקלהומה סיטי, מקדימה אותה. מנגד, דטרויט שמוליכה את המזרח והגיעה אחרי חמישה ניצחונות רצופים, תקווה להתאושש במפגש הקרוב מול אוקלהומה.

הספרס פתחו בסערה עם 2:14 מהיר והובילו לאורך רוב שלבי המשחק. הפיסטונס עוד עלו ליתרון של שלוש נקודות בתום הרבע הראשון, אך שלשות של האורחת והנוכחות הדומיננטית של וומבניאמה בצבע החזירו את השליטה. שבע נקודות רצופות בפתיחת הרבע האחרון יצרו יתרון דו-ספרתי שסגר עניין. קייד קנינגהאם התקשה מאוד עם 16 נקודות ב-5 מ-26 מהשדה (והוסיף 10 אסיסטים), ג’יילן דורן בלט עם 25 נקודות ו-14 ריבאונדים במשחקו השני מאז חזר מהשעיה, בעוד עימות סוער נרשם ברבע השני בין קנינגהאם, קלדון ג’ונסון וג’יילן דורן לאחר עבירה שנשרקה לקנינגהאם.

יוסטון – יוטה 105:125

הרוקטס המשיכו בכושר הנהדר שלהם הרבה בזכות ערב אדיר של ג'בארי סמית' ג'וניור שקלע 31 נקודות והוריד תשעה ריבאונדים. הפורוורד פתח בסערה עם חמש זריקות מדויקות ברצף וקבע שיא קריירה לרבע ראשון עם 14 נקודות, בדרך ל-12 מ-17 מהשדה ושש שלשות. אמן תומפסון הוסיף 20 נקודות (8 מ-9 מהשדה), שבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים ושתי חטיפות, בעוד קווין דוראנט תרם 18 נקודות ושיא עונתי של 12 אסיסטים. גם ריד שפרד בלט מהספסל עם 15 נקודות. הרוקטס (21:35) עלו למקום השלישי במערב, מאחורי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו.

קווין דוראנט (רויטרס)קווין דוראנט (רויטרס)

יוסטון פתחה פער מוקדם עם ריצות של 2:11 ו-3:10 בדרך ל-22:38 בתום הרבע הראשון, כשהיא קולעת ב-67% מהשדה ושמונה שלשות, אך גם מאבדת תשעה כדורים. הג'אז פתחו את הרבע השני ב-2:13, אך ספגו מיד ריצת 2:18 שהורידה אותם להפסקה בפיגור 68:47. במחצית השנייה ההפרש כבר צמח ל-33 נקודות ולא ירד מ-16 עד הסיום. הרוקטס קלעו 29 נקודות במתפרצות, אך רשמו שיא עונתי שלילי של 27 איבודים שהובילו ל-34 נקודות מהצד השני. לאורי מרקאנן הוביל את יוטה (40:18) עם 29 נקודות, ברייס סנסבו הוסיף 26 מהספסל, ואילו וינס וויליאמס ג'וניור נפצע בברכו השמאלית ברבע השני ופונה לחדר ההלבשה, מבלי לשוב לפרקט.

ממפיס – סקרמנטו 123:114

הקינגס עשו סוף לרצף ההפסדים הארוך בתולדותיהם אחרי שראסל ווסטברוק קלע 25 נקודות ופרשס אצ’יווה סיפק דאבל דאבל מרשים של 22 נקודות ו-12 ריבאונדים, כולל 14 ו-11 כבר במחצית הראשונה. דמאר דרוזן ודייקוון פלאודן הוסיפו 19 נקודות כל אחד, כשהאחרון תורם 10 ברבע האחרון. סקרמנטו שמחזיקה במאזן הגרוע בליגה (46:13) ולא ניצחה מאז 16 בינואר מול וושינגטון, הובילה 61:63 בהפסקה במשחק שבו שתי הקבוצות קלעו ביותר מ-54% מהשדה.

ראסל ווסטברוק וגראסל ווסטברוק וג'ה מוראנט (רויטרס)

ממפיס, שסובלת ממכת פציעות כששמונה שחקנים נעדרו מהסגל, עוד הצליחה להפוך ולעלות ליתרון בתחילת הרבע השלישי, אך הקינגס הגיבו בריצת 6:18 וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון. הגריזליס צימקו ל-92:89 בסיום הרבע, אך ריצת 4:15 של האורחת ברבע האחרון, שנחתמה בשלשה של ווסטברוק 8:45 דקות לסיום, סגרה עניין. ג’בון סמול הוביל את ממפיס עם 21 נקודות ותשעה אסיסטים, אוליבייה-מקסנס פרוספר קלע 17 וג’י.ג’י ג’קסון הוסיף 16.

