ואוורינקה: הדור החדש תמיד טוב מהקודם

סטן ואוורינקה, אחד הטניסאים האהובים בסבב העולמי, נמצא בעיצומה של עונת הפרישה שלו ב-2026, אך נראה כי התשוקה למשחק עדיין בוערת בו. השוויצרי בן ה-40 רשם ניצחון מרשים בסיבוב הראשון של טורניר דובאי היוקרתי, כשהוא גובר על בנג'מין חסן הלבנוני בתוצאה 5:7, 3:6. אולם, מה שתפס את הכותרות לא פחות מהניצחון, היו דבריו הנחרצים לגבי חילופי הדורות בטניס העולמי.

במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, ואוורינקה נכנס ללב הדיון הסוער שמסעיר את עולם הטניס בתקופה האחרונה: האם הדור הנוכחי, בהובלת יאניק סינר וקרלוס אלקראס, מתעלה על עידן "שלושת הגדולים" (פדרר, נדאל וג'וקוביץ'). זוכה שלושת תארי הגראנד סלאם לא היסס וקבע עמדה ברורה: "הדורות החדשים תמיד יהיו טובים יותר מהקודמים".

סטן ואוורינקה בפעולה על המגרש בדובאי. (רויטרס)

ואוורינקה הסביר את עמדתו בטענה שהאבולוציה של המשחק היא בלתי נמנעת. "אם מסתכלים על הרמה הנוכחית של יאניק וקרלוס, היא גבוהה בצורה מטורפת", אמר השוויצרי. הוא ציין כי בעוד שלארבעת הגדולים (כולל אנדי מארי) יש את המורשת הגדולה ביותר, הצמד המוביל כיום מציג יכולות פיזיות וטכניות שמעלות את הענף לגבהים חדשים, גם בשל השינויים בתנאים ובכדורים שהפכו את המשחק לשונה מעט.

"הייתה לי ההזדמנות לשחק מול יאניק פעמים רבות, והמשחקים האחרונים היו קשים מאוד", הוסיף ואוורינקה, שחשף משאלה אחת אחרונה לפני שיתלה את המחבט: "אני מקווה שאוכל לשחק מול קרלוס אלקראס לפחות פעם אחת לפני שאפסיק לשחק".

המשחק בדובאי היה מרגש במיוחד עבור ואוורינקה, לא רק בגלל הניצחון, אלא בשל הנוכחות ביציע של חברו הטוב ואגדת הטניס, רוג'ר פדרר. באופן סמלי, הניצחון של ואוורינקה נישל את פדרר מאחד משיאיו בטורניר. ואוורינקה הפך לטניסאי המבוגר ביותר שמנצח משחק בהגרלה הראשית בדובאי, כשהוא עוקף את פדרר (שעשה זאת בגיל 37) בשלוש שנים.

זהו הניצחון השישי של ואוורינקה בשנת 2026, נתון שכבר עוקף את סך הניצחונות שלו בכל שנת 2025 (אז השיג ארבעה בלבד). המדורג 99 בעולם הציג משחק יציב עם תשעה אייסים והציל את כל שלוש נקודות השבירה שעמד בפניהן. בנוסף, הוא רשם ציון דרך נוסף כשהשיג את ניצחונו העשירי בסבב ה-ATP מאז שמלאו לו 40, הישג נדיר בעידן המודרני.

"אני נהנה ודוחף את עצמי כל יום כדי להגיע לרמה הזו בגיל 40", סיכם ואוורינקה, שנראה נחוש ליהנות מכל רגע בעונתו האחרונה. "הדבר החשוב ביותר עבורי הוא שהקהל רואה את התשוקה שאני מביא למגרש. הילד שחלם להיות טניסאי השיג הרבה יותר ממה שדמיין".