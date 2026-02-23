ברק יצחקי: הכל התפוצץ היום בצורה מרהיבה

ככה יוצאים מהמשבר. אחרי שלא הצליחה לנצח בחמשת המשחקים האחרונים שלה, בית”ר ירושלים התפוצצה באצטדיון מרים ופרקה הכל מול מכבי נתניה, כשהביסה אותה 2:8 במסגרת המחזור ה-24 בליגת העל והצהרת כוונות לרגעי השיא של העונה.

מאמן הצהובים-שחורים שהיה אמון על החגיגה, ברק יצחקי, התייחס להופעה של שחקניו: “אני חושב שגם המשחק נגד מכבי תל אביב, היינו שם, שטפנו את המגרש ופשוט הכדור לא נכנס. אתמול במסיבת העיתונאים אמרתי שאני לא דואג מהשערים, הם יגיעו וזה התפוצץ היום בצורה מרהיבה”.

שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (רועי כפיר)

על התוצאה החריגה: “בטח אחרי שאנחנו סופגים שער מוקדם ידענו לחזור עם אופי מאוד חזק והמשכנו להיות דבקים בתוכנית שלנו. שני השערים הראשונים, גם ירדן כהן ובצד שני נאנא אנטווי עשו עבודה נהדרת, לא זזנו מתוכנית המשחק שלנו ככה שהבקענו שערים בשתי המחציות, היו מהלכי כדורגל מאוד יפים וזה חשוב. אני לא הורדתי את הראש כששמעתי ביקורות, אבל מצד שני אני יודע להגיד לשחקנים שלי מתי הם משחקים טוב גם כשהם לא מנצחים.

“המשחק מול בני יהודה קצת הוסיף שמן למדורה ובצדק, אבל הורדנו את הראש ובאותו יום ידענו להתרומם כי בשלושת המשחקים האחרונים ראיתי את הקבוצה שלי מאוד חזקה ואני שמח שזה התפוצץ”.

על שינוי המערך: “כבר שלושה משחקים שאנחנו ככה, הדברים הלכו לנו בצורה די טובה וירדן שועה הוא שחקן שעוזר לנו לייצר יתרון מספרי באמצע. נתניה שמרה אותנו באמצע, וביקשתי ממנו לרדת לקבל את הכדור ולייצר שטח לחאסונד גונסאלס. הדברים הלכו בצורה טובה ואני מקווה שהם ימשיכו ככה”.

“כל שחקן צריך להתאים את עצמו לקבוצה ולא להפך”

על איך אצילי ישתלב בשיטה: “כל שחקן צריך להתאים את עצמו לקבוצה ולא הקבוצה לשחקן”.

עומר אצילי. "כל שחקן צריך להתאים את עצמו לקבוצה" (רועי כפיר)

על הרכש של ינואר שהופיע ובלט לטובה: “שמעתי הרבה על ההופעה של החלוץ שלנו במשחק הקודם. אני ראיתי הרבה דברים טובים ממנו, הוא ידע לרתק את הבלמים ועשה תנועה טובה. היום זה משחק שני שלו בהרכב, שער נהדר, המשיך את קצב המשחק שהוא התחיל במשחק הקודם אבל הוא צריך להמשיך לדחוף את עצמו. בקשר לאנטוויי הוא שחקן עם מהירות יוצאת דופן ויכולות התקפיות. גם כדורי הרוחב שלו אלו דברים שאנחנו עובדים עליהם וצריכים לייצר יותר ויותר”.

על המירוץ לאליפות: “אני חושב שלא יצאנו מהצמרת גם במשחקים הפחות טובים שלנו וידענו לדחוף את עצמנו. כמובן שצפיתי בבאר שבע אתמול ואמרתי גם לשחקנים שיש לנו הזדמנות לצמצם את הפער ולהמשיך להיות בצמרת הגבוהה, אז נמשיך לעשות את זה. אני מבין את כל האופוריה, אבל צריכים לרדת לקרקע”.

“שאפו לאלמוג כהן על ההברקה של בוריס אינו”

על ההופעה של בוריס אינו: “אני חושב שהוא שחקן נהדר, לרגע לא חשבתי שהוא יהרוס לנו את האיזון באמצע. היו לו משחקים טובים. זה שחקן שהגיע לקבוצה חדשה וידענו איזה שחקן מגיע. שאפו לאלמוג על ההברקה הזו, זה משהו שחיזק לנו מאוד את אמצע המגרש. לפני שהוא הגיע שלישיית הקישור הייתה יותר טכנית ויש פעמים שצריך יותר אינטנסיביות. אנחנו צריכים את כל השחקנים עד סוף העונה, יש עוד 12 משחקים אז יהיו תחלופות”.

בוריס אינו חוגג. הברקה של אלמוג כהן (רועי כפיר)

על השאיפות לאליפות: “אני רוצה להצליח, מאוד רוצה להצליח ובטח ובטח במועדון שבו עשיתי את ההתפתחות הראשונה שלי כשחקן, שהיו לי בו רגעים מדהימים. אתם מכירים אותי ויודעים מה עובר לי בתוך הלב”.

על לנצח את רוני לוי שאימן אותו: “תחושה נהדרת. הפסדתי לו לפחות פעם אחת גם כשהוא היה בהפועל חיפה. זה תמיד קשה, אני שמח שעשינו את זה היום בצורה קלה. אני בצד המנצח, אני אמנם שמח אבל באיזשהו מקום בפינה בלב אני מבין את הצד השני בגלל הקרבה, האהבה והכבוד שאני רוחש לרוני, אבל אני בטוח שהם יתרוממו מזה”.

“אנחנו יכולים לעשות הכל כל עוד נהיה ביחד”

גם כוכב המשחק, ירדן שועה, התייחס לתוצאה: ”אני שמח שעשינו תוצאה היסטורית. אני שמח שככה חזרנו מפיגור 1:0 וחזרנו לעניינים, אני גאה בקבוצה הזו ברמות”.

ירדן שועה חוגג (רועי כפיר)

על השיאים שלו והיכולת נגד מכבי נתניה: “אני מנסה לעשות את הכי טוב שלי בכל משחק, לא משנה אם נתניה או לא. פשוט כנראה נגדם הולך לי יותר”.

על הקריאות של אוהדי נתניה: “אני לא מתייחס לזה, זה לגיטימי ואנחנו עובדים מאוד קשה”.

על הצהרת הכוונות: “אנחנו מנסים ממשחק למשחק לתת את הכי טוב שלנו. אמנם היינו בתקופה לא טובה אבל הראינו מי זו בית”ר היום. נמשיך חזק בכל הכוח, עד הסוף”.

שער הסולו של ירדן שועה (רועי כפיר)

על המערך היום: “אני צריך להביא את עצמי לידי ביטוי לא משנה איפה ישימו אותי”.

על הזרים: “יש לנו צוות מאוד טוב מאחורי הקלעים, אני שמח על כך. שרק ימשיכו להביא שחקנים כאלה”.

על האווירה בחדר ההלבשה והסיכוי לאליפות: “זה הכי כיף בעולם. אנחנו יכולים לעשות הכל כל עוד נהיה ביחד”.