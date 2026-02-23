ג'ק דרייפר חזר לסבב עם ניצחון בטורניר דובאי

אחרי תקופה ארוכה של שיקום והיעדרות מהמגרשים, ג'ק דרייפר חזר היום (שני) באופן רשמי לסבב ה-ATP. הטניסאי הבריטי, המדורג כיום במקום ה-15 בעולם, פתח את השתתפותו בטורניר דובאי (ATP 500) עם ניצחון בשתי מערכות על קוונטין האליס הצרפתי, בתוצאה 6:7(8), 3:6.

עבור דרייפר בן ה-24, מדובר במשחק ה-ATP הראשון מאז הפרישה המאכזבת שלו מאליפות ארצות הברית הפתוחה באוגוסט 2025. הבריטי, שסבל מפציעה מורכבת בזרוע שמאל (עצם הזרוע), נאלץ לוותר על השתתפותו באליפות אוסטרליה הפתוחה בינואר האחרון כדי להבטיח החלמה מלאה. לפני הגעתו לדובאי, הוא הספיק לערוך "חימום מנועים" קצר במסגרת גביע דייויס מול נורבגיה, אך המבחן האמיתי הגיע היום מול האליס, שהגיע מהמוקדמות והיה חצי-גמר בטורניר זה בשנה שעברה.

ג'ק דרייפר משחק בטורניר בדובאי (רויטרס)

המשחק לא היה טיול בפארק עבור המדורג רביעי בטורניר. המערכה הראשונה הייתה צמודה והוכרעה רק בשובר שוויון דרמטי, בו נאלץ דרייפר להציל נקודות מערכה לפני שניצח 8:10 בעזרת חבטת כף יד אדירה. המערכה השנייה כבר הייתה בשליטה ברורה יותר של הבריטי, שהציג תספורת "באז קאט" חדשה המזכירה את המראה של קרלוס אלקרס מאליפות ארה"ב האחרונה. דרייפר השיג שבירה מוקדמת, עלה ליתרון 1:3 ולא הביט לאחור עד לניצחון.

דרייפר, שטיפס בשיאו למקום הרביעי בעולם בעונת 2025 וזכה בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי, חוזר לסבב עם רעב גדול ושאיפות להתברג מחדש בצמרת הגבוהה, לצד יריביו בני הדור הצעיר - יאניק סינר וקרלוס אלקרס. בראיונות לקראת הטורניר הודה דרייפר כי הפציעה עיכבה את ההתקדמות שלו ביחס לשניים, אך הצהיר כי הוא מאמין ביכולתו לסגור את הפער בשנתיים הקרובות ולהיאבק על התארים הגדולים ביותר. הוא אף ציין את נובאק ג'וקוביץ' כהשראה למצוינות ואריכות ימים בספורט.

בסיבוב הבא בדובאי יפגוש דרייפר את המנצח במפגש בין פביאן מארוז'אן לארתור רינדרקנש. הטורניר הנוכחי קריטי במיוחד עבור הבריטי, שכן מיד לאחריו הוא צפוי להגיע לאינדיאן וולס במטרה להגן על 1,000 נקודות דירוג מהשנה שעברה – משימה שתדרוש ממנו כושר שיא כדי למנוע צניחה נוספת בדירוג העולמי. תחת הדרכתו של מאמנו ג'יימי דלגאדו, דרייפר מקווה שהניצחון היום הוא רק הצעד הראשון בדרך חזרה לטופ העולמי.