מתקרב בענק לעונת שיא: כל המספרים של שועה

יש שחקנים שאף סופרלטיב לא יוכל לתאר את מה שהם עושים על המגרש. פליימייקר, קוסם, פנטזיסט ועוד. ירדן שועה הוא אחד מאותם כדורגלנים, כשהוא רוקד ברגעים אלו בכר הדשא בנתניה, בזמן שהוא מוליך את קבוצתו ל-2:5 גדול על מכבי נתניה.

למעשה, שועה הרגיל אותנו לדברים הללו ולהופעות גדולות, אך המספרים שלו העונה שוברי שיאים, כשהצמד השווה אותו לשתי העונות הטובות בקריירה שלו מבחינת מעורבות בשערים, עונות 2018/19 ו-2023/24, אז כבש 12 שערים ב-32 הופעות, הישג שרשם היום (שני) אחרי 22 מחזורים.

בנוסף לכך, עם הבישול לשער החמישי לעדי יונה, הקפטן של הצהובים-שחורים העלה גם כאן את מאזנו לשלושה ובסך הכל מעורב ב-15 שערי ליגה מתוך 53 של קבוצתו בסך הכל. מדובר על כ-28 אחוזים מסך השערים של המועדון. יתרה מכך, הוא רחוק מעורבות בארבעה גולים בלבד מהשוואת שיאו האישי לעונה אחת, כשרשם 19 שערים ובישולים יחדיו בעונת 2022/23.