יום שני, 23.02.2026 שעה 22:07
ליגה לאומית 25-26
5125-5624מכבי פ"ת1
4028-3624מכבי הרצליה2
3726-3524הפועל ר"ג3
3726-3424הפועל ראשל"צ4
3429-3324מ.ס קריית ים5
3437-3724הפועל כפר שלם6
3231-2824הפועל כפ"ס7
3231-2524הפועל רעננה8
3133-2824בני יהודה9
3030-3124מ.ס כפר קאסם10
2842-2724הפועל עפולה11
2736-2724עירוני מודיעין12
2644-4024מכבי יפו13
2632-2524הפועל עכו14
2437-3024הפועל נוף הגליל15
2331-2624הפועל חדרה16

"סמכתי על השחקנים וידעתי מה יביאו, גאה בהם"

נועם שוהם סיכם את ה-1:1 של מכבי פ"ת עם בני יהודה: "הייתה אינטנסיביות של ליגה גבוהה יותר והם נתנו לנו פייט טוב". קפילוטו: "קיבלנו גול מאכזב"

|
נועם שוהם (שחר גרוס)
נועם שוהם (שחר גרוס)

הערב (שני) נערך משחק בין שתי קבוצות בעלות פרופיל גבוה בליה הלאומית. בסיומו של משחק דרמטי, בני יהודה ומכבי פתח תקווה נפרדו בתיקו 1:1 וחילקו ביניהם את הנקודות.

מאמן מכבי פ”ת, נועם שוהם, אמר בסיום: "אני חושב שהיה משחק אינטנסיבי מאוד אגרסיבי, ידענו שזה מה שמצפה לנו. שיחקנו מול קבוצה שהתחזקה מאוד ויש לה שחקנים עם יכולת אישית טובה מאוד.
 
בסך הכל לא היו הרבה מצבים במשחק, אני חושב שהמשחק ברמת האינטנסיביות שלו היה ברמה של ליגה יותר גבוהה. כל הכבוד לבני יהודה, הם נתנו לנו פייט טוב”.
 
שוהם הוסיף: “היה משחק עם מלא תשוקה, מלא מחויבות מלא רצון, לא כדורגל גדול אבל יש גם משחקים כאלה לאורך העונה. בסך הכל אני מרוצה מאוד מהשחקנים שלי, לא מובן מעליו לבוא אחרי 1:5 ואחרי שאנחנו מובילים את הטבלה עם 13/14 נקודות מהמקום הראשון ולתת מלחמה בכזה משחק. סמכתי על השחקנים שלי לפני וידעתי שזה מה שהם יביאו למגרש ואני גאה בהם".

עוזר מאמן בני יהודה, ניסו קפילוטו, שעמד על הקווים בעקבות הרחקתו של אלי לוי סיכם את המשחק ואמר: ״גול מאכזב, התחלנו את המשחק פחות טוב עם מחצית ראשונה פחות טובה, אבל למחצית השנייה עלינו באמת קבוצה אחרת ועשינו מחצית מעולה. אבל לקבל גול בדקות כאלה זה תמיד מבאס”.

עוד אמר: “אבל ממשיכים הלאה, בדרך שלנו, לאט לאט לעלות למעלה ולקוות לטוב. אנחנו כרגע לא מסתכלים רחוק מידי, לכיוון של עליית ליגה. כרגע המטרות שלנו הקרובות זה להיות באזור של הפלייאוף העליון, להיות שם קודם כל. אם בתוך הפלייאוף נהיה קרובים לדבר על עלייה, נמשיך גם לדבר. כרגע אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים לטווח הקרוב. להמשיך לתת משחקים טובים, להמשיך ביכולת הטובה שלנו ולהמשיך לנסות לקחת כמה שיותר נקודות".

אירוע שעיכר את האווירה קרה שאוהדי הזהובים קראו בקריאות בלתי הולמות לעבר שחקני היריבה שאף כללו קריאות גזעניות. אבי לוזון תיעד את האירוע והעביר למשקיף.

