"סמכתי על השחקנים וידעתי מה יביאו, גאה בהם"

הערב (שני) נערך משחק בין שתי קבוצות בעלות פרופיל גבוה בליה הלאומית. בסיומו של משחק דרמטי, בני יהודה ומכבי פתח תקווה נפרדו בתיקו 1:1 וחילקו ביניהם את הנקודות.

מאמן מכבי פ”ת, נועם שוהם, אמר בסיום: "אני חושב שהיה משחק אינטנסיבי מאוד אגרסיבי, ידענו שזה מה שמצפה לנו. שיחקנו מול קבוצה שהתחזקה מאוד ויש לה שחקנים עם יכולת אישית טובה מאוד.



בסך הכל לא היו הרבה מצבים במשחק, אני חושב שהמשחק ברמת האינטנסיביות שלו היה ברמה של ליגה יותר גבוהה. כל הכבוד לבני יהודה, הם נתנו לנו פייט טוב”.



שוהם הוסיף: “היה משחק עם מלא תשוקה, מלא מחויבות מלא רצון, לא כדורגל גדול אבל יש גם משחקים כאלה לאורך העונה. בסך הכל אני מרוצה מאוד מהשחקנים שלי, לא מובן מעליו לבוא אחרי 1:5 ואחרי שאנחנו מובילים את הטבלה עם 13/14 נקודות מהמקום הראשון ולתת מלחמה בכזה משחק. סמכתי על השחקנים שלי לפני וידעתי שזה מה שהם יביאו למגרש ואני גאה בהם".

עוזר מאמן בני יהודה, ניסו קפילוטו, שעמד על הקווים בעקבות הרחקתו של אלי לוי סיכם את המשחק ואמר: ״גול מאכזב, התחלנו את המשחק פחות טוב עם מחצית ראשונה פחות טובה, אבל למחצית השנייה עלינו באמת קבוצה אחרת ועשינו מחצית מעולה. אבל לקבל גול בדקות כאלה זה תמיד מבאס”.

עוד אמר: “אבל ממשיכים הלאה, בדרך שלנו, לאט לאט לעלות למעלה ולקוות לטוב. אנחנו כרגע לא מסתכלים רחוק מידי, לכיוון של עליית ליגה. כרגע המטרות שלנו הקרובות זה להיות באזור של הפלייאוף העליון, להיות שם קודם כל. אם בתוך הפלייאוף נהיה קרובים לדבר על עלייה, נמשיך גם לדבר. כרגע אנחנו לא מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים לטווח הקרוב. להמשיך לתת משחקים טובים, להמשיך ביכולת הטובה שלנו ולהמשיך לנסות לקחת כמה שיותר נקודות".

אירוע שעיכר את האווירה קרה שאוהדי הזהובים קראו בקריאות בלתי הולמות לעבר שחקני היריבה שאף כללו קריאות גזעניות. אבי לוזון תיעד את האירוע והעביר למשקיף.