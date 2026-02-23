מעל 85 אלף אוהדים הגיעו למשחקי המחזור

המחזור המרתק בליגת העל (24) סיפק לא רק דרמות אלא גם כמות קהל מרשימה ביותר, שנחתמה היום עם נעילת המחזור במשחק בנתניה. לא פחות מ-85,035 צופים וצופים הגיעו בשלושת הימים האחרונים למגרשי הכדורגל ולמשחקי ליגת העל, מספר מרשים ביותר.

החלוקה בין המגרשים היא כזו: 4,167 פקדו את אצטדיון דוחא במפגש בין סכנין המקומית להפועל תל אביב, כש-430 בלבד הגיעו למשחק בין טבריה לריינה. במשחק של האלופה היו 24,413 אוהדים, ובסמי עופר – 27,120.

אוהדי מכבי נתניה (רועי כפיר)

אוהדי בית"ר ברקע (רועי כפיר)

אוהדי מכבי נתניה (רועי כפיר)

במשחק החמישי של יום שבת בטדי בין הפועל ירושלים לעירוני קריית שמונה היו באצטדיון הירושלמי – 2,438 צופים. אגב חשוב לציין שבמשחקים המוקדמים ביום שבת בבלומפילד (15:00) ובסמי עופר (17:30) הגיעו גם לא מעט ילדים וילדות.

יומיים עם יותר מ-26 אלף אוהדים

אתמול 13,552 אוהדים ראו את ה-1:1 של המוליכה הפועל ב”ש מול הפועל חיפה והערב גם 12,915 צופים הגיעו לנתניה, למפגש של הקבוצה המקומית מול סגנית המוליכה בית”ר ירושלים.