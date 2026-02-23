שינויים בקריית אתא: אדוניס ארמס מועמד

עירוני קריית אתא נמצאת בתקופה קשה מאוד מבחינה מקצועית. הקבוצה, שפתחה עם שישה ניצחונות מתשעת המשחקים הראשונים שלה, נמצאת ברצף של תשעה הפסדי ליגה ולכן במועדון עומדים לבצע שינויים.

מי שצפוי להצטרף הוא הסמול פורוורד אדוניס ארמס. ארמס (27, 1.98) משחק העונה בא.א.ק אתונה, אך הוא בדרך להיות משוחרר מהקבוצה וגם ביוון מדווחים כי הוא בדרכו לקרית אתא.

ארמס שיחק, לאחר שסיים במכללות, בג'י ליג ולאחר מכן בליגה הסינית, לפני שהצטרף בקיץ האחרון לאא"ק. העונה הוא מעמיד בשורותיה ממוצעים של 7.5 נקודות , 2.9 ריבאונדים ו-0.6 אסיסטים למשחק.

גם גיינס מועמד

בנוסף גם הגארד אריק גיינס מועמד. גיינס (25, 1.88) שיחק בעונות האחרונות בג'י ליג, בקבוצות הבת של בוסטון סלטיקס ושיקגו בולס, במדיה העמיד בעונה שעברה ממוצעים של 10.4 נקודות, 2.5 אסיסטים ו-2.4 ריבאונדים למשחק.

בכל אופן, בקריית אתא צפויים לשחרר את אחד מהזרים, לאחר הצטרפות הזרים החדשים. בקבוצה עדיין לא החליטו עדיין את מי