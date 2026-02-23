קרן פלצ'יק הכריזה על מלגות לשנת 2026

הערב (שני) בטקס שהתקיים בקריה האקדמית אונו, הכריזה קרן פלצ‘יק על שנת הפעילות השנייה שלה ועל עשרת הספורטאים שנבחרו לקבל מלגה שנתית לשנת 2026 מתחומי הג׳ודו, השחיה וההתעמלות.

הקרן, שהוקמה בשנה שעברה על ידי לוחם הג׳ודו ופעמיים מדליסט אולימפי פיטר פלצ'יק, מעניקה לכל אחד מהמלגאים תמיכה שנתית בגובה של כ-54 אלף שקלים במטרה להעניק להם שקט כלכלי ולאפשר להם להתמקד בפיתוח הקריירה הספורטיבית שלהם. בנוסף, הקרן מספקת מענקים מיוחדים עבור הישגים בתחרויות מטרה וכן תמריצים ייחודיים לספורטאים מהפריפריה.

בשנה החולפת ספורטאי הקרן הגיעו להישגים משמעותיים, ביניהם ניתן למנות את יהלי שושני (התעמלות קרקע) דניאל קרצבסקי (שחיה) שהתקדמו השנה לסגל הארד של הועד האולימפי בעקבות הישגיהם המקצועיים. יצחק אשפיז (ג׳ודו) שהוא לוחם הג׳ודו שעשה את קפיצת המדרגה הגדולה ביותר בתולדות הג׳ודו הישראלי ממקום 387 למקום 24 בתוך מספר חודשים בדירוג העולמי לאחר זכיה במדלית זהב בגרנד פרי לימה (2025) ומדלית ארד בגרנד סלאם פריז היוקרתי השנה.

פיטר פלצ'יק באירוע קרן פלצ'יק (קרדיט: עידן מרזוק)

תהליך בחירת הספורטאים השנה כלל גם את ספורטאי השנה הקודמת וגם עשרות מועמדים ומועמדות חדשים בינהם נבחרו ספורטאים וספורטאיות עם הפנים לאולימפיאדות הקרובות בלוס אנג׳לס 2028 ובריסביין אוסטרליה 2032

בנוסף לכך, השנה בתקופה מורכבת זו בחרה קרן פלצ׳יק להתחבר עם משפחתו של סרן ברק סגן זכרו לברכה, לוחם ג׳ודו שלחם במלחמת חרבות ברזל ונפל. הערכים שהביא עימו ברק לשירות הצבאי ולקרב הם הערכים שרכש כספורטאי כלוחם ג׳ודו מילדותו ועד בגרותו. הוריו של ברק, הדס ואביב, תרמו לקרן ויעניקו ביחד עם חברי הועדה המקצועית את המלגות לספורטאים. האירוע התקיים בקריה האקדמית אונו, הבית האקדמי של רבים מספורטאי ישראל ובהם פלצ'יק.

הג'ודוקא האולימפי פיטר פלצ‘יק, יו"ר הקרן ומי שיזם את הקמתה, אמר באירוע: "זו השנה השניה של קרן פלצ׳יק, ואני גאה מאוד בספורטאים שלנו לשנת 2025 שהצליחו להביא הישגים מרשימים ואפילו שני ספורטאים, יהלי שושני ודניאל קריצבסקי, התקדמו ונכנסו תחת המעטפת של הוועד האולימפי”.

פיטר פלצ'יק (קרדיט: עידן מרזוק)





“בחירה בספורטאים לשנת 2026 הייתה קשה, כל אחד ואחת מהמועמדים היה ראוי, כולם מייצגים את ישראל היפה את הערכים שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו על ברכיהם אבל בסופו של דבר נאלצנו לבחור בקבוצה הזו שאני מאמין ביחד עם הועדה המקצועית של הקרן שהם צריכים את הגב שלנו לשנה הזו”.



“חיבור השנה עם המשפחה של סרן ברק סגן הוא לא רק תרומה כלכלית, הוא חיבור ערכי שקרה בשנייה הראשונה שנפגשנו. הערכים של הספורט הם ערכים שמובילים את כולנו בכל שלב בחיים שלנו בין אם זה על המזרן, בשדה הקרב או בעסקים וזו החובה המוסרית שלנו להמשיך ולספר את הסיפור של הנופלים במלחמה. זה כבוד גדול עבורנו להתחבר ולהמשיך לספר את הסיפור של ברק גם לספורטאים של הקרן”.

פיטר פלצ'יק ומקבלי המלגות (קרדיט: עידן מרזוק)

הספורטאים שנבחרו השנה:

ג’ודו

יצחק אשפיז

יולי מישינר

יוסף סימין

מיה קוגן

איתי ביבטקו

טום שמחייב

התעמלות

נועם ברקוביץ

ליאן רונה

שחייה

ענבר דנציגר

אוקאן גולדין