שער בכורה לעידן נחמיאס בהפסד 2:1 של לודוגורץ

כל הליגות ברחבי אירופה וחלק גם בעולם ממשיכות להגיע למאני טיים ולרגעי ההכרעה, כאשר גם היום (שני) משחקים שוחקו מסביב לגלובוס. יחד עם הקבוצות בליגות הללו, גם הלגיונרים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לתת את החותמת שלהם ולעזור למועדונים לעמוד ביעדים.

# בבולגריה, עידן נחמיאס הבקיע את שער הבכורה שלו במדי לודוגורץ, אבל קבוצתו נחלה הפסד 2:1 דרמטי בדקה ה-93 מול בוטב פלובדיב במחזור ה-22 בליגה. נחמיאס הבקיע בדקה ה-81 וכבר חשב שחילק את הנקודות, אבל קבוצתו ספגה מקרלוס אלגרה לופס הספרדי בתוספת הזמן, למרות שפלובדיב הייתה בחיסרון מספרי. לודוגורץ נעצרה אחרי שלושה ניצחונות רצופים ורחוקה כעת 10 נקודות מהפסגה.

# הרמנסטאד של אביאל זרגרי המשיכה את העונה הלא טובה והכושר הגרוע שלה, כשספגה הפסד חמישי ברציפות בכל המסגרות, הפעם 2:1 למירקוראה קיאוק. הקשר הישראלי עלה מהספסל בדקה ה-30 במקום דראגוס אלבו שנפצע ולא הצליח להושיע את קבוצתו.