יום שני, 23.02.2026 שעה 16:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הוחלט: הדשא באצטדיון טדי ישודרג להיברידי

בפגישה מקצועית שהתקיימה בלשכתו של משה ליאון, בהשתתפות זוארץ, נציגי הקבוצות הירושלמיות ואנשי חברת אריאל, הוחלט לשדרג את כר הדשא. כל הפרטים

|
אצטדיון טדי (ארנון בוסאני)
אצטדיון טדי (ארנון בוסאני)

בישיבה שנערכה היום (שני) נדונו האפשרויות לפתרון מיטבי של מצב הדשא באצטדיון טדי וסוכם על שדרוגו לדשא היברידי, מהלך שיחזק את עמידות המשטח ואת תקינותו לאורך כל ימות השנה. ביצוע העבודות יחל מיד עם סיום אירועי המכביה בתחילת חודש יולי 2026.

הפגישה המוצלחת התקיימה בנוכחות יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, מנכ״לית עיריית ירושלים אריאלה רג׳ואן, ראשת מינהל תרבות חברה וספורט אורית דולב, מנכ״ל חברת אריאל אורי מנחם, מנהלת אגף הספורט ליאת פיטרו, אנשי הפועל ירושלים אורי שרצקי ושי אהרון, אנשי בית״ר ירושלים כפיר אדרי וחיים נבון, מנהל אצטדיון טדי אלירן דנין והגורמים המקצועיים בעיריית ירושלים.

“צעד משמעותי שיבטיח איכות משחק גבוהה”

אצטדיון טדי, המוגדר בתקן האצטדיונים הגבוה ביותר של אופ"א (Category 4), יזכה השנה לשדרוג נוסף עם פתיחת הקו הירוק של הרכבת הקלה ופתיחת תחנת הרכבת בקריית הספורט, הסמוכה לאצטדיון טדי, היכל פיס ארנה ומרכז הטניס, שיאפשר הגעה נוחה מכל רחבי ירושלים, כולל מתחנת יצחק נבון לבאים מחוץ לירושלים, ויבטיח נגישות מיטבית לעשרות אלפי האוהדים והמבקרים.

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר: ״ירושלים היא בירת הספורט של ישראל, והאחריות שלנו כעירייה היא להעניק לשחקנים, למועדונים ולקהל הרב את התנאים המקצועיים הטובים ביותר. שדרוג הדשא באצטדיון טדי לדשא היברידי הוא צעד משמעותי שיבטיח איכות משחק גבוהה, עמידות לאורך כל השנה והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים. במקביל אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות הספורט העירוניות, מתוך מחויבות לפיתוח הכדורגל בירושלים, לטיפוח דור העתיד ולחיזוק מעמדה של העיר כמרכז ספורט מוביל בישראל״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */