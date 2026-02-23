הוחלט: הדשא באצטדיון טדי ישודרג להיברידי

בישיבה שנערכה היום (שני) נדונו האפשרויות לפתרון מיטבי של מצב הדשא באצטדיון טדי וסוכם על שדרוגו לדשא היברידי, מהלך שיחזק את עמידות המשטח ואת תקינותו לאורך כל ימות השנה. ביצוע העבודות יחל מיד עם סיום אירועי המכביה בתחילת חודש יולי 2026.

הפגישה המוצלחת התקיימה בנוכחות יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, מנכ״לית עיריית ירושלים אריאלה רג׳ואן, ראשת מינהל תרבות חברה וספורט אורית דולב, מנכ״ל חברת אריאל אורי מנחם, מנהלת אגף הספורט ליאת פיטרו, אנשי הפועל ירושלים אורי שרצקי ושי אהרון, אנשי בית״ר ירושלים כפיר אדרי וחיים נבון, מנהל אצטדיון טדי אלירן דנין והגורמים המקצועיים בעיריית ירושלים.

“צעד משמעותי שיבטיח איכות משחק גבוהה”

אצטדיון טדי, המוגדר בתקן האצטדיונים הגבוה ביותר של אופ"א (Category 4), יזכה השנה לשדרוג נוסף עם פתיחת הקו הירוק של הרכבת הקלה ופתיחת תחנת הרכבת בקריית הספורט, הסמוכה לאצטדיון טדי, היכל פיס ארנה ומרכז הטניס, שיאפשר הגעה נוחה מכל רחבי ירושלים, כולל מתחנת יצחק נבון לבאים מחוץ לירושלים, ויבטיח נגישות מיטבית לעשרות אלפי האוהדים והמבקרים.

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים (רועי כפיר)

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אמר: ״ירושלים היא בירת הספורט של ישראל, והאחריות שלנו כעירייה היא להעניק לשחקנים, למועדונים ולקהל הרב את התנאים המקצועיים הטובים ביותר. שדרוג הדשא באצטדיון טדי לדשא היברידי הוא צעד משמעותי שיבטיח איכות משחק גבוהה, עמידות לאורך כל השנה והתאמה לסטנדרטים בינלאומיים. במקביל אנו ממשיכים להשקיע בתשתיות הספורט העירוניות, מתוך מחויבות לפיתוח הכדורגל בירושלים, לטיפוח דור העתיד ולחיזוק מעמדה של העיר כמרכז ספורט מוביל בישראל״.