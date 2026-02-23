יום שני, 23.02.2026 שעה 19:51
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אנטווי וגונסאלס בהרכב בית"ר, קונאטה בנתניה

יצחקי יעלה ב-20:30 במערך של 5 בהגנה, כשמורוזוב, גדראני, קרבאלי וירדן כהן ישחקו לצד מגן הרכש. גם אינו, לוי, יונה ושועה יפתחו. בילו ודאבו מנגד

|
נאנא אנטווי (אורן בן חקון)
נאנא אנטווי (אורן בן חקון)

המחזור ה-24 בליגת העל יינעל הערב (שני, 20:30), כשמכבי נתניה תארח באצטדיון מרים את בית”ר ירושלים. מצד אחד, היהלומים לא רוצים לתת לחלום הפלייאוף העליון לחמוק להם מבין האצבעות, כשמהצד השני הירושלמים מקווים לנצל את המעידה של הפועל ב”ש ולצמק את הפער מהפסגה ל-4 נקודות בלבד.

הרכב בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, נאנא אנטווי, גרגורי מורוזוב, לוקה גדראני, בריאן קרבאלי, ירדן כהן, בוריס אינו, ירין לוי, עדי יונה, ירדן שועה וחסונד גונסאלס.

הרכב מכבי נתניה: ניב אנטמן, כארם ג'אבר, דניס קוליקוב, בקארי קונאטה, רותם קלר, עזיז אוואטרה, באסם זערורה, מאור לוי, עוז בילו, הריברטו טבארש ומתיאוס דאבו.

ברק יצחקי (מרטין גוטדאמק)ברק יצחקי (מרטין גוטדאמק)

החבורה של רוני לוי מגיעה להתמודדות אחרי ה-0:4 המרשים על בני ריינה ששם אותם בעמדה לא רעה בכלל להגיע לפלייאוף העליון. עם זאת, יריבתם הישירה שנמצאת כרגע במקום ה-6, הפועל פ”ת, רשמה ניצחון מפתיע על מכבי חיפה, ועל כן נתניה יודעת ש-3 נקודות הערב הן בגדר חובה, כשהפסד עלול לסבך עבורה את העניינים.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה לא הצליחה לנצח ב-5 משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה התיקו 0:0 מול מכבי ת”א בטדי. הירושלמים ראו כיצד הפועל ב”ש מעדה מול הפועל חיפה, והם יודעים שניצחון יכול לפתוח מחדש את הקלפים במאבק האליפות, בעוד שאיבוד נקודות, מלבד העובדה שהוא לא יצמק את הפער, ייתן מכה קשה בכל מה שנוגע לאמונה של השחקנים.

רוני לוי (שחר גרוס)רוני לוי (שחר גרוס)

במשחק הראשון בין שתי הקבוצות העונה קיבלנו תוצאה מופרעת ולא פחות משישה שערים שהובקעו. בית”ר ירושלים היא זו שיצאה מטדי עם 3 הנקודות אחרי 2:4 גדול, כשכבשו עבורה ירדן כהן, צמד של ג’ונבוסקו קאלו ועוד שער עצמי של דניס קוליקוב. עזיז אווטארה, שגם הורחק באותו המשחק, ובאסם זערורה רק צימקו עבור מכבי נתניה.

