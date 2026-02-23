יום שני, 23.02.2026 שעה 18:32
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים

לראשונה - משחק אולסטאר בליגת הנשים

ביום שישי הקרוב ייערך אירוע ראשון מסוגו בליגת הנשים בכדורסל, ויפגיש בין כוכבות ישראליות מהצפון והדרום. בנוסף, יהיו תחרות שלשות ושליטה בכדור

|
עדן רוטברג (חגי מיכאלי)
עדן רוטברג (חגי מיכאלי)

לראשונה בכדורסל הנשים בישראל, משחק אולסטאר ייערך בין שחקניות ליגת העל אתנה ווינר מהצפון לשחקניות מהדרום. בנוסף, לראשונה בישראל תחרות השלשות תתנהל עם מכונת קליעה ממוחשבת שתאסוף ותמסור את הכדורים למתחרות. 

המשחק עומד בסימן שמלווה את עונת 2025/26 – עונת השחקנית הישראלית והוא יתקיים ביום שישי, 27.02.26, בשעה 13:00 באולם מטרו ווסט ברעננה. משחק האולסטריות הישראליות יפגיש את כוכבות הליגה, בערב חד-פעמי.

בנבחרת הדרומית יככבו: 
מאשדוד שבמקום השני - דור סער, מאיה זילברשלג, הדר חדד.
מראשון לציון – רותם שטיקלרו, טל לב, ויערה יצחקי. 
מאליצור נוה דוד רמלה -  עדן רוטברג, ליאור גרזון, מאי רווח. 
מהפועל ירושלים פארק בית הכרם -  נטע מישר, הדר מור יוסף, ג'וי אוסיגאווי.
באר שבע - אופיר טלקר, שדא כנעאן, מאי ביקו-זמל. 
את הנבחרת הדרומית יאמנו עדן ענבר (לשעבר מאמן נבחרת ישראל, אליצור רמלה ועוד), שקבוצתו מכבי רמת גן יציבה במקום הראשון ודניאלה ראובן, מאמנת העולה החדשה כרמיאל בית הכרם, שאימנה את אליצור יבנה בעונה החולפת. 

בנבחרת הצפונית יככבו: 
מרמת גן שבמקום הראשון - שיר תירוש, אליס חתוקאי, גילי אייזנר.
מאליצור חולון - אליסה ברון-פלג, מעיין כהן, צליל וטורי.  
מבנות פתח תקווה -  מאי דיין, אופיר קסטן, נועה ושדי.
ממכבי חיפה הפניקס - נור כיוף, טיאה פרסלי, נעמה לוי.
ממכבי כרמיאל בית הכרם - ניצן עמאר, אופיר לביא, יעל טוויטו. 
 
את הנבחרת הצפונית יאמנו זיו ארז (הפועל ראשון לציון), שנחשב למאמן הצעירים הטוב בארץ, ושירה העליון (המאמנת הראשונה לנבחרת ישראל וזוכת התארים שבעונה האחרונה הובילה את בנות אשדוד לזכייה בטריפל מקומי – אליפות, גביע המדינה, וגביע ווינר). לצד המשחק הראשון מסוגו בישראל, יתקיימו תחרות "מלכת השלשות", מופע שליטה בכדור, ועוד הפתעות שיתגלו באירוע. הכניסה חופשית. 

דנה סנדר, יו"ר מנהלת ליגת העל בכדורסל נשים: "משחק האולסטריות הישראליות, שיתקיים בפעם הראשונה, הוא חגיגת כדורסל שצפויה להיות אטרקטיבית, מרגשת וסוחפת. כדורסל הנשים בישראל ממשיך להתקדם ולהתעצם, ומשחק האולסטאר הוא חלק טבעי בתהליך ההתפתחות והחדירה ללב הקהל הישראלי.

“אני מאמינה ומקווה שאירועים חדשניים ואטרקטיביים מסוג זה יוסיפו עניין, תהודה וקהל נוסף לכדורסל הנשים. מזמינים את כולן וכולם להגיע לחוויה משפחתית וספורטיבית מהנה ויוצאת דופן. משחק האולסטאר יכלול שחקניות ישראליות בלבד, כחלק מהמוטו שמלווה אותו כל העונה – העצמת השחקנית הישראלית והצבתה במרכז”.

