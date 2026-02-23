מנור סולומון פותח בהרכב פיורנטינה מול פיזה

רגעי השיא של העונה מתקרבים בצעדי ענק, כשהמאני טיים דופק בדלת. גם בליגה האיטלקית פיורנטינה, של מנור סולומון שפותח בהרכב אחרי שהחלים משפעת, תארח הערב (שני, 19:30) את פיזה לקרב תחתית, בו שתי הקבוצות נואשות לשלוש נקודות.

הסגולים מגיעים במומנטום יחסית טוב, אחרי שעברו משוכה משמעותית במחזור שעבר בליגה עם 1:2 על קומו וגברו 0:3 על ביאליסטוק בפלייאוף הקונפרנס ליג. הוויולה יודעים שניצחון יקרב אותם אל מעל הקו האדום וישווה את מאזן הנקודות ללצ׳ה של עומרי גאנדלמן שנמצאת מעליהם בטבלה.

מן העבר השני, מצבה של האורחת הרבה פחות מזעיר כשבמאזנה רק 15 נקודות והפער מהקו האדום עומד על תשע נקודות. לפיזה רק ניצחון אחד העונה עד כה בליגה והיא סופרת כבר 14 מחזורים רצופים בהם לא הצליחה להשיג שלוש נקודות.