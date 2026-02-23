יום שני, 23.02.2026 שעה 17:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

אחרי המאמן, גם העוזר סיים את תפקידו

ליאל אצ'רקן, ששימש כעוזרו של שי סגלוביץ' בשלוש הקבוצות האחרונות שלו, סיים גם הוא את תפקידו במכבי רעננה. המועדון: "הוסיף הרבה צבע ונוכחות"

|
חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)
חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)

לאחר שמאמן מכבי עירוני רעננה, שי סגלוביץ', סיים את תפקידו במועדון, הבוקר (שני) נערכה פגישה בין יו״ר המועדון דרור גרבינסקי לבין עוזר המאמן ליאם אצ׳רקן, ובה הוחלט כי גם הוא יסיים את תפקידו במועדון.

אצ'רקן שימש כעוזרו של סגלוביץ' בשלוש הקבוצות האחרונות שלו: עירוני נהריה (שלוש שנים), הפועל גלבוע/גליל ומכבי עירוני רעננה. עם שתי האחרונות גם עלו השניים יחד לליגת העל. 

מהמועדון נמסר: “אנו רוצים להודות לליאם על דרכו במועדון, במסגרתה שימש כעוזרו של שי סגלוביץ׳ וסייע בעליית הקבוצה ליגה לאחר 23 שנים. ליאם הוסיף הרבה צבע ונוכחות לקבוצה ולצוות, שמחנו מאוד על היותו חלק מהמועדון. אנו מאחלים לליאם המון הצלחה בהמשך הדרך”.

