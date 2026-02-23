יום שני, 23.02.2026 שעה 17:00
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

מושעה מהגומלין: העונש של אופ"א לפרסטיאני

בארגון החליטו להרחיק את שחקן בנפיקה ליסבון, שקרא לכאורה "קוף" לוויניסיוס, מהגומלין של פלייאוף האלופות בסנטיאגו ברנבאו, כשחקירת המקרה נמשכת

|
פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)
פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

אופ"א הודיעה היום לבנפיקה ליסבון כי ג'אנלוקה פרסטיאני הושעה ממשחק אחד, ולא יעמוד לרשות קבוצתו בגומלין מול ריאל מדריד בסנטיאגו ברנבאו בפלייאוף ליגת האלופות. ההחלטה התקבלה בזמן שהחקירה בפרשת ההתבטאות הגזענית כלפי ויניסיוס ג'וניור נמשכת.

על פי הדיווחים, פרסטיאני קרא לעבר ויניסיוס "קוף" במהלך המשחק הראשון בין הקבוצות, אירוע שעורר סערה גדולה. באופ"א אישרו כי מדובר בהשעיה זמנית בשל התנהגות מפלה לכאורה, עד להשלמת הבדיקה הרשמית.

בהודעת אופ”א נכתב: "בעקבות מינוי מפקח אתיקה ומשמעת של אופ"א לחקירת הטענות להתנהגות מפלה במהלך משחק ליגת האלופות בין בנפיקה לריאל מדריד ב-17 בפברואר 2026, ובהתאם לבקשת המפקח ודו"ח זמני שהוגש, החליטה היום ועדת הבקרה, האתיקה והמשמעת של אופ"א להשעות באופן זמני את ג'אנלוקה פרסטיאני מהמשחק הבא במסגרת מפעלי המועדונים של אופ"א שבו היה רשאי להשתתף, בשל הפרה לכאורה של סעיף 14 לתקנון המשמעתי של אופ"א הנוגע להתנהגות מפלה. החלטה זו אינה גורעת מכל החלטה עתידית שעשויות רשויות המשמעת של אופ"א לקבל לאחר סיום החקירה המתנהלת והעברתה לגופים המשמעתיים של אופ"א".

פרסטיאני מכסה את פיו (IMAGO)פרסטיאני מכסה את פיו (IMAGO)

היה חשש מתקרית נוספת בטקס הפתיחה

בארגון האירופי היו מודאגים גם ממה שעלול היה להתרחש לפני שריקת הפתיחה בגומלין. על פי גורמים פנימיים, היה קיים חשש כי ויניסיוס ופרסטיאני לא ילחצו ידיים בטקס הרשמי, מחווה שאופ"א רואה כבעלת משמעות תדמיתית חשובה לכדורגל האירופי.

עוד לפני ההודעה הרשמית נשקלה האפשרות להטיל סנקציה מיידית כדי למנוע מפרסטיאני לשחק, אך ההערכה הייתה כי צעד משמעתי כה מהיר ייחשב חריג. כעת, עם ההשעיה שכבר נכנסה לתוקף, הקשר של בנפיקה יחמיץ את משחק הגומלין מול ריאל מדריד.

