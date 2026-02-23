אמבפה משלם את המחיר של לא לעצור בזמן

קיליאן אמבפה רשם את אחד ממשחקיו השקטים ביותר העונה במדי ריאל מדריד בהפסד 2:1 לאוססונה באל סאדר. ועדיין, גם ביום פושר שלו, הוא כמעט סידר רגע גדול כשסובב כדור לחיבורים שנפסל על חודו של מילימטר בשל נבדל, ובישל מצב של אחד על אחד לוויניסיוס מול סרחיו הררה. אבל מעבר לניצוצות הבודדים, הדאגה במדריד ברורה: הברך ממשיכה להטריד.

ב-31 בדצמבר הודיע המועדון על נקע בברך ימין, פציעה שהחלה כבר ב-7 בדצמבר מול סלטה ויגו ומאז לא מאפשרת לו לשחק באופן עקבי ב-100%. הוא החמיץ את המשחק מול מנצ'סטר סיטי, חזר מוקדם מהצפוי ואף שותף בגמר הסופר קאפ בסעודיה ל-14 דקות מול ברצלונה, כשהיה ברור שהוא רחוק משיאו. מאחורי החזרה המואצת עמד יעד ברור: להשוות ואף לעקוף את כריסטיאנו רונאלדו כמלך השערים של המועדון בשנה קלנדרית. בסופו של דבר, הוא הצליח להשתוות לפורטוגלי.

מבחינת מספרים, אין אזעקה רשמית. למרות שמדובר בחריגה ביחס לממוצע הכיבושים שלו, שני משחקים ללא שער אינם דרמטיים. אך על הדשא התמונה שונה. אמבפה הוא שחקן השדה עם הכי הרבה דקות בליגה העונה והשני בכלל המסגרות, למרות שהוא סוחב את הפציעה כבר למעלה מחודשיים וחצי. הסימן המדאיג האחרון הגיע מול ריאל סוסיאדד בברנבאו, שם לאחר יומיים ללא אימונים עם הקבוצה, נכלל בסגל, אך לא שיחק דקה.

שלושה ימים לאחר מכן, במשחק הראשון מול בנפיקה, המאמן אלברו אלברואה לא רצה לקחת סיכון. אמבפה כבר שיחק 7 משחקים רצופים, 6 מהם מלאים, מאז שחזר מפציעה שאמורה הייתה להשבית אותו ל-3 שבועות, אך קוצרה משמעותית. למרות זאת, הוא לא פספס הזדמנויות: צמד מול ראיו וייקאנו, שערים מול ויאריאל ו-ולנסיה, צמד מול מונאקו ועוד צמד מול בנפיקה בשלב הבתים.

"תודה על המחויבות", והחשש שלא מרפה

לאחר אחד המשחקים הודה המאמן: "אני רוצה להודות לקיליאן על המאמץ שהוא עשה. אנחנו יודעים שהוא משחק עם בעיה בברך, וכל אחד אחר במצב כזה אולי היה מהסס". הדברים, שצוטטו בתקשורת הספרדית, המחישו עד כמה במועדון מעריכים את המחויבות של הצרפתי.

לקראת המשחק בפמפלונה הדגיש אלברואה: "הברך של קיליאן הרבה יותר טובה. טובה מאוד. זה משהו שעדיין לא נעלם לגמרי, אבל בכל יום הוא מרגיש טוב יותר". אלא שעל הדשא מול אוססונה, התמונה הייתה אחרת. "אמבפה לא כבש וריאל הפסידה", סיכמה התקשורת הספרדית בפשטות כואבת.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

המשחק מול בנפיקה בליסבון כבר הדליק נורה כתומה: 51 נגיעות בלבד, הכי מעט מבין שחקני ההרכב, 5 בעיטות שמתוכן 2 למסגרת ו-6 ניסיונות דריבל ללא הצלחה. מול אוססונה הנתונים אף החמירו: 46 נגיעות, 2 בעיטות בלבד, אחת למסגרת, וניסיון דריבל אחד שלא צלח. שער נהדר אמנם הובקע, אך נפסל בשל נבדל.

התלות באמבפה והדילמה של אלברואה

שלושה משחקים רצופים ללא שער של אמבפה הם תופעה נדירה העונה, וכשזה קרה בעבר, הקבוצה הרגישה זאת היטב. תחת צ'אבי אלונסו, במשחקים מול ליברפול, ראיו וייקאנו ואלצ'ה, ריאל רשמה הפסד ו-2 תוצאות תיקו, הסתבכה בליגת האלופות ואיבדה יתרון בליגה. הקשר בין הכושר של הצרפתי לבין מצבה של הקבוצה ברור לחלוטין.

קיליאן אמבפה מוריד את הכדור (רויטרס)

כעת ניצבת בפני אלברואה דילמה לא פשוטה: האם לאפשר לו לנוח לחלוטין עד שיחזור ל-100%, או להמשיך לשלב אותו ולשרוד את התקופה הפחות טובה. "כשנאמין שהוא לא כשיר, לא ניקח סיכונים. זו לא החלטה שלי בלבד, אני מתייעץ עם הרופאים ועם השחקן. כשהוא מרגיש מוכן, הוא משחק", הבהיר המאמן.

באופק גם חלון הנבחרות במרץ, עם משחקי ידידות של צרפת מול ברזיל וקולומביה בארצות הברית. על פי ‘לאקיפ’, המסע מונע בין היתר מהסכם חסות חדש עם נייקי, שמבטיח להתאחדות בצרפת מעל 100 מיליון אירו לעונה עד יוני 2034, וספק אם יוותרו על הקפטן שלהם. אך בריאל מדריד יודעים: המונדיאל בפתח, הרבה מונח על הכף, והשאלה הגדולה נותרה פתוחה, האם להמשיך ללחוץ על הדוושה עם אמבפה, או לעצור לרגע כדי לא לשלם מחיר כבד יותר בהמשך.