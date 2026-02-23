"המטרה - יורוליג, יצאתי לחו"ל כדי להגיע לשם"

אתמול סיפרנו לכם את סיפור הסינדרלה של גיא ארטמן, שלפני שלוש שנים עוד היה פה נער פוסט בבני הרצליה. ארטמן קיבל את ההחלטה לצאת לשחק באירופה בכל מחיר. הוא התחיל בליגה הרביעית בספרד, בעונת 2023/24. בשנה שאחרי היה באלבסטה בליגה השלישית. את העונה הנוכחית התחיל בקבוצת הבת של אלבה ברלין, בליגה השלישית בגרמניה ואתמול עלה לשחק בגמר הגביע הגרמני, כחלק מהסגל של אלבה ברלין.

אלבה אמנם הפסידה, 74:72, כשארטמן סיפק 2 נקודות מקו העונשין, 3 אסיסטים ו-3 ריבאונדים. אז אמנם לסינדרלה אין במקרה הזה הפי אנד, אבל הסיפור עדיין מדהים בכל קנה מידה. לאחר הגמר, זה היה זמן טוב לשוחח עם ארטמן על החוויה, ההתקדמות בגרמניה, התכניות לעתיד וקצת על החיים עצמם.

גיא, קודם כל, ספר לנו על התחושה - לעלות לגמר הגביע בגרמניה. מול אולם מלא.

“קודם כל התחושה מדהימה. בסוף אתה משחק כדורסל בשביל מעמדים כאלה. המשחק היה בסאפ ארנה של באיירן מינכן. אולם יורוליג גדול ומלא. זה מרגש מאוד. אבל אי אפשר לא להיות מאוכזב. המשחק היה לנו ביד וברבע הרביעי הוא ברח לנו”.

איך הרגשת כשעלית בפועל בפעם הראשונה לפרקט?

"ברור שהתרגשתי. ניסיתי להתרכז במה המאמן דורש ואיך אני מבצע. אני חושב שזה עזר לי. ברגע שאתה עולה למגרש, אתה נכנס לריכוז מקסימלי. פחות שומע את הקהל והרחש מסביב. אבל לפני כן, בחימום, בהחלט מרגישים את הלחץ של המעמד. אני עובד על עצמי מאוד חזק מנטלית, כדי לדעת להתנתק".

גיא ארטמן (IMAGO)

“מרוצה מהדקות שנתנו לי, אמשיך לעבוד קשה”

בגמר הגביע קיבלת פחות דקות מאשר במשחק הליגה, שבוע לפני ומחצי הגמר. אתה מאוכזב?

”לפני שבוע קיבלתי 12 דקות נגד אותה באמברג בליגה ואז ניצחנו. הסתבכתי אז קצת בעבירות, אבל היה לי משחק טוב. גם בחצי הגמר, נגד אולדנבורג, היה לי משחק טוב בסך הכל. הגמר הוא מעמד מלחיץ מאוד למאמן ולמועדון כולו. הגיע הרבה קהל מברלין. אני ניסיתי להחזיר בכל דקה שלי על המגרש. ברור שאני יכול להגיד שאני רוצה לקבל יותר, אבל אני מרוצה ממה שנתנו לי וממה שהחזרתי בדקות שלי על הפרקט. קלעתי אמנם רק שתי נקודות, אבל נתתי שלושה אסיסטים ושלושה ריבאונדים. אמשיך לעבוד קשה”.

עם יד על הלב, כשהגעת בתחילת העונה לקבוצת הבת של אלבה ברלין, בליגה השלישית, אם הייתי מספר לך שתשחק בעוד כמה חודשים בגמר הגביע, עם קבוצת האם, באולם יורוליג מלא, היית מאמין לי?

"עם יד ל הלב, לא האמנתי. אני מתאמן עם הקבוצה כל הזמן, אבל בטח שלא ציפיתי לזה. אני מאמין שמי שעובד קשה כל הזמן, יגיע להישגים. אלבה כרגע במקום השני בליגה, אחרי באיירן. זה מדהים מבחינתי להיות חלק מקבוצת צמרת כזאת. גם קבוצת הבת במקום השני וזה כיף גדול לנסות להביא את שתי הקבוצות לתארים ולהישגים".

"עם יד על הלב, לא האמנתי". ארטמן (IMAGO)

תוכנית האימונים וההחלטה הגורלית

שמעתי עליך שאתה מתאמן כל יום מאוד קשה, ללא ימי חופש. איך נראים האימונים שלך?

"מי שבונה לי את תכנית האימונים הוא אבי קובלסקי, שעבד הרבה שנים כמאמן הכושר במכבי ת"א. הוא בונה את התכנית ומעביר למאמני הכושר פה. אני מתחיל את היום באימון אישי, באזור 9:30 ואז נכנסים לאימון הקבוצתי. אני במתחם האימונים 5-6 ביום ואני אחד כזה שמאוד אוהב את העבודה היומיומית ומנסה לעבוד יותר קשה ולהשתפר כל יום. לזכות המועדון, יש קשר יום יומי בין קבוצת האם לקבוצת הבת והם בקשר אחד עם השני כדי לא להעמיס עלי יותר מדי. למשל, אם התאמנתי עם קבוצת האם בבוקר, אז באימון הערב, עם קבוצת הבת, אני אצפה בלבד, כדי לא לסכן אותי בפציעות. בסופו של דבר יום יום יש אימונים, צפייה בווידאו. אני אוהב לעבוד קשה ונהנה מכל רגע".

אז אחרי שגדלת ברמת השרון קיבלת הזדמנות, בעונת 2022/23, להיות בליגת העל, עם הרצליה. לא ממש ספרו אותך שם ואז לקחת הימור, במקום לחזור ללאומית שלנו, לצאת לחוץ לארץ, לליגה רביעית בספרד. ספר קצת על ההחלטה הזאת. לדעתך הליגות הרביעית והשלישית בספרד וגרמניה עדיפות על הליגה השנייה בישראל?

"זאת באמת לא הייתה החלטה קלה. בצבא הייתי ספורטאי מצטיין, כי הייתי בסגל הסופי של נבחרת הנוער. כבר שסיימתי את הצבא, שאלתי את עצמי איך אני כן מצליח להגיע לרמות הגבוהות. יש לי דרכון ספרדי, הליגה הרביעית הספרדית נחשבת לליגת פיתוח ויש הרבה פרוספקטים צעירים שמתפתחים שם. התחלתי ללמוד ספרדית מאפס ולעבוד על המשחק שלי. ידעתי ששם אני אצליח לקבל דקות משחק ואוכל להוביל קבוצה וזה מאוד יקדם אותי. באמת ראיתי שאני מתקדם צעד אחרי צעד, גם פיזית, גם מנטלית. כמובן שעדיין יש לי דרך ארוכה. לגבי הרמה, הייתי אומר שהליגה השלישית בספרד וגרמניה היא בערך ברמה של הליגה הלאומית בישראל. גם בליגות האלה בספרד וגרמניה אפשר לשחק עם שני זרים על המגרש. כמו בארץ, אבל ידעתי, כאמור, ששם יהיה לי מעמד הרבה יותר מוביל וזה יבנה אותי הרבה יותר טוב כשחקן".

"מתקדם צעד צעד, יש לי דרך ארוכה". גיא ארטמן (IMAGO)

האם עברה המחשבה לפרוש מכדורסל, כשראית שאתה לא ממש מקבל הזדמנות בהרצליה?

"לרגע לא עבר לי בראש לפרוש. הכדורסל הוא החלום שלי וידעתי תמיד שאני הולך עליו בכל הכוח ולא מוותר. חשוב לציין בעניין הזה את המשפחה שלי, ההורים ואחותי תמכו ותומכים בחלום שלי בכל הכוח. בלעדיהם לא הייתי מגיע לאן שאני היום".

המשפחה והעתיד

אז הזכרת את המשפחה. אתה חי כבר שלוש שנים בחוץ לארץ. ללא המשפחה. זה בטח קשה, ספר לי קצת על זה.

"המשפחה משתדלת לבוא ולבקר אותי בכל חודשיים/שלושה. זה מדהים ואני מאוד מעריך אותם על זה. יש לי קשר מאוד מיוחד עם המשפחה. הם מבינים שזאת הדרך שבחרתי. כרגע אני גר לבד בדירה של המועדון. ברור שקשה לי להיות בלי המשפחה, אבל זו הדרך שלי כרגע להגשים את החלון".

ומה קדימה? התוכניות לגביך בקבוצה הן לחזור לקבוצת הבת עד לסוף העונה?

"אני משער שכשהפצועים יחזרו אז אני אהיה יותר בקבוצת הבת. כרגע יש גם חלון נבחרת, אז התכנית היא שאני אחלק את זמני בין שתי הקבוצות, כדי לעזור לשתיהן במטרות שלהן".

"קשה להיות בלי המשפחה, אבל אני מגשים חלום". גיא ארטמן (IMAGO)

שלושת הישראלים שהיו באלבה לפניך הם באמת מהטופ של הכדורסל פה: בר טימור, יובל זוסמן ותמיר בלאט. איך אתה רואה את זה שאתה עכשיו מוזכר בשורה אחת איתם, איך אתה משווה את עצמך אליהם?

"אני בהחלט רואה בזה כבוד גדול להיות מושווה לחבר'ה האלה. להיות איתם באותה שורה. אני ממשיך בדרך שלי כדי להגיע בהחלט למקומות האלה. אני בהחלט חושב שאני יכול, אם אמשיך לעבוד קשה, להגיע לאותם גבהים שהם הגיעו".

איפה אתה רואה את עצמך בעוד כמה שנים?

"המטרה שלי תמיד הייתה להגיע ליורוליג. אני יודע שלאנשים בישראל זה היה נראה מאוד רחוק עבורי, אבל כשאתה יוצא מאזור הנוחות ויוצא מהארץ, אתה מתקדם ומגיע למקומות שאנשים בישראל לא חשבו שאגיע".

מה המסר שאתה רוצה להעביר לשחקנים צעירים, נערים שרואים אותך ואת הסיפור שלך?

"שיילכו בכל הכוח אחרי החלום. אני לא אחד שחזק בדיבורים, אלא עובד קשה ומנסה לשפר את עצמי. המסר הכי חשוב הוא שאם יש חלום ואתה מאמין בו, לך עליו בכל הכוח ואף פעם אל תתנו לאף אחד להגיד לכם שאתם לא יכולים".