תמונה של אשתו בקרן: המחווה המבישה נגד רייס

אנגליה התעוררה כשהיא מפנה אצבע מאשימה כלפי עצמה. במהלך הדרבי של הפרמייר ליג בין טוטנהאם לארסנל, אוהד מקומי החליט לחצות את הקו. כשדקלן רייס התקרב לדגל הקרן באצטדיון טוטנהאם, מישהו ביציע הראה לו בטלפון הנייד תמונה של אשתו.

מחווה מכוערת. כזו שמשאירה רושם צורב. ולמזלו של רייס, הוא כלל לא הבחין בכך. הקשר בדיוק היה מעורב במהלך שהוביל לשער השוויון הזמני של קולו מואני. הוא המשיך כרגיל. 90 דקות של נוכחות רציפה והשתתפות פעילה בתבוסה בדרבי הלונדוני 1:4. ארסנל לא הורידה את הרגל מהגז, וגם רייס לא.

זו אינה הפעם הראשונה שקשר נבחרת אנגליה חווה אירוע מסוג זה, כאשר תמיד מדובר סביב המראה החיצוני של אשתו לורן פרייר. באפריל הוא גינה בפומבי את ההטרדות שמשפחתו סופגת ברשתות החברתיות. "אשתי היא אהבת חיי ואין מישהי טובה ממנה עבורי", אמר אז.

דקלן רייס (IMAGO)

הלחץ הפך כה עז עד שלורן, אם ילדו, סגרה את חשבונותיה ברשתות החברתיות. רבקה וארדי, אשתו של ג'יימי וארדי, יצאה להגנתה: "זה פשוט מגעיל מה שלורן פרייר נאלצה לעבור. לצערנו, בימים האלה קל מדי להסתתר מאחורי מקלדת".

מצב שהפך לוויראלי

בזמן שהמחווה עוררה סערה מחוץ למגרש, רייס המשיך לשחק. לאחר המשחק הוא נראה מחויך, מברך את ויקטור יוקרש וחוגג את הופעתו ה-100 במדי ארסנל. דפו התייחס לתגובתו במהלך המשחק: "לפני הטעות שהובילה לשער, ראיתי אותו מנסה להלהיב את הקהל ולעודד את כולם להישאר ממוקדים. הדבר הקשה בכדורגל הוא לוודא שאתה עומד בעצות של עצמך".

מיקל ארטטה הרחיק לכת כשדיבר על הקשר שלו: "כשמדברים על גישה, מה שדקלן עשה היום… הוא אולי עושה טעות, אבל הדרך שבה שיחק אחר כך, זו גישה. זו אישיות, ואומץ, והיכולת לעמוד על שלו ברגע קשה". ובזמן שביציעים נופפו בטלפונים, רייס הראה אופי על הדשא.