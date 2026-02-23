ריבולייה יפתח במקום חטיב בהרכב מכבי פ"ת

כשהיא בכושר מצוין ולאחר שהביסה את עירוני מודיעין, מכבי פ"ת תנסה להמשיך לשייט לעבר העפלה מהירה בחזרה לליגת העל כשתתארח הערב (שני, 19:00) אצל בני יהודה באצטדיון שכונת התקווה.

המאמן נועם שוהם ייהנה מסגל מלא, כאשר הוא צפוי לבצע שינוי אחד מההרכב שניצח את עירוני מודיעין: פרנק ריבולייה, שעדיין מחפש לחזור לכבוש מאז חודש נובמבר, ישוב להרכב במקומו של מוחמד חטיב. שוהם התלבט בין השניים אך החליט ללכת עם ריבולייה, גם בשל צום הרמדאן שעשוי להקשות פיזית על חטיב.

“תהיה אווירה של כדורגל אמיתי”

"משחק נגד קבוצה מצוינת עם מאמן מצוין. זו קבוצה שניצחה את בית״ר ירושלים בגביע וזה לא מובן מאליו, אתגר גדול לקבוצה שלי. נצטרך להתמודד עם האגרסיביות של בני יהודה ועם השחקנים האיכותיים שיש בקבוצה הזאת. תהיה אווירה של כדורגל אמיתי עם קהל נהדר", אמר המאמן נועם שוהם לקראת ההתמודדות.

נועם שוהם (שחר גרוס)

"יש לנו קבוצה מצוינת שבכל אימון שעובר אני רואה את התשוקה והמחויבות של השחקנים וכיף לאמן אותם. אני בטוח שיהיה משחק טוב ואינטנסיבי, אנחנו מוכנים לאתגר הזה", הוסיף.

ההרכב המשוער: מרקו וולף, עומר שירזי, איתן טיבי, מוחמד הינדי, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, חוסה קורטז ופרנק ריבולייה.