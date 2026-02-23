ברוכיאן: בוריס אינו שינה את השטף של בית"ר

בית”ר ירושלים קיבלה הזדמנות פז לחזור לעניינים במאבק האליפות. ניצחון על מכבי נתניה הערב (שני, 20:30) יצמק את הפער מהפועל ב”ש לארבע נקודות, אבל הצהובים שחורים לא בדיוק בתקופה טובה. קפטן בית”ר לשעבר, אבירם ברוכיאן, דיבר לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את איבוד הנקודות של באר שבע משפיע על המשחק של בית״ר?

״זה מחזיר את הטירוף, גם לקהל וגם לקבוצה. השחקנים דרוכים יותר. המץ׳ אפ בין יצחקי לרוני לוי מעניין. הם מכירים אחד את השני. אין הרבה הפתעות, אנחנו מכירים את שתי הקבוצות. בית״ר ירושלים צריכה לבוא עם מחויבות ורצון להראות עליונות. אצטדיון מלא, קהל טוב. יהיה משחק טוב״.

מה יכריע את המשחק? מי השחקנים שאתה מצפה שייקחו את המשחק עליהם?

״בוא נגיד שבלי ירדן שועה, יהיה לבית״ר ירושלים קשה לייצר. יש לו את רגעי הקסם האלה שתמיד כיף לראות. לדעתי שחקן המפתח הוא עדי יונה. הוא היחיד בהרכב שיכול להפתיע ולבוא מקו שני. הוא עשה את זה נגד מכבי ת״א ולא הצליח לכבוש. היום הם יתנו תצוגה לדעתי. הקישור של בית״ר צריך לאיים יותר, והגיע הזמן שגם מוזי שהראה ניצוצות כבר ייקח על עצמו יותר״.

עדי יונה (רדאד ג'בארה)

“אינו יביא לבית”ר המון לאמצע”

אתה לא מרגיש שבוריס אינו קצת שינה את השטף של בית״ר?

״אני מסכים עם זה. הפרשנות שלי לדבר הזה על השלישייה שהביאה את בית״ר ירושלים למקום הזה: הקישור הזה של לוי-יונה-מיכה גרם לכולנו להתאהב בקבוצה. נכנסתי לראש של אלמוג כהן וניסיתי להבין למה לפגוע במרקם הזה, כי בוריס הוא באמת שחקן מצוין. לדעתי מה שהם חשבו זה שהמשחקים יהפכו להיות קשים יותר ואינטנסיביים באמצע במאני טיים וזו פריבילגיה שקשה להתמודד איתה על אליפות. אין לי ספק שבוריס יביא לבית״ר המון לאמצע. הוא ישפיע בפלייאוף ששם כל מאבק חשוב כמו גול״.

תוצאה? איך זה ייגמר היום?

״אני מאוד מקווה שבית״ר ירושלים. מי שתעלה עם יותר מחויבות ותניע קדימה תנצח את המשחק״.