מאבק השכר: דרישה לחילוט ערבויות הפועל חיפה

סערה בחיפה: ארגון שחקני הכדורגל הגיש בקשה דחופה לדיון בסכסוך קיבוצי נגד קבוצת הפועל חיפה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה. במוקד הבקשה עומדת דרישה חד משמעית לצו עשה שיורה למועדון להשיב לאלתר את השכר שנדחה לשחקנים ולעובדים במהלך מלחמת "חרבות ברזל", לצד פסיקת פיצויי הלנה מירביים ופיצויים בגין פגיעה בחירות ההתארגנות.

"נכנסו תחת האלונקה והופקרו"

על פי כתב התביעה שהוגש באמצעות עורכי הדין אהוד שילוני ויעל שילוני, בתחילת המלחמה חתמו הצדדים על הסכם קיבוצי מיוחד לפיו העובדים והשחקנים ויתרו זמנית על עד 25% משכרם לחודשים אוקטובר ונובמבר 2023 כדי לסייע לקבוצה לשרוד את אי הוודאות הכלכלית. בהסכם נקבע מנגנון ברור להחזר הכספים, המותנה בקבלת תמיכה ממשלתית ובעמידה ביעדי הכנסות.

"המבקשים והעובדים הביעו הסכמה ונכונות להירתם, להפחית את שכרם ולהיכנס תחת האלונקה כפי שעשו גם בעבר", נכתב בפנייה לבית הדין. אלא שלטענת הארגונים, בעוד שמרבית הקבוצות בליגה כבר השיבו את הכספים, הפועל חיפה מתעלמת מהתחייבויותיה: "המשיבה בהתעלמותה ההפגנתית מתכחשת להתחייבויותיה בהתאם להסכם הקיבוצי הלכה ולמעשה".

עו"ד יעל שילוני (ארגון השחקנים)

הנתונים נחשפים: גידול של מיליונים בהכנסות

בבקשה נחשף כי למרות שהנהלת המועדון סירבה להעביר את הדוחות הכספיים המבוקרים כמתחייב, בדיקה שנערכה מגלה תמונה מפתיעה. על פי חוות דעת של משרד MVP שהוגשה לבית הדין, חל גידול מהותי בהכנסות המועדון בין שנת 2023 לשנת 2024, מסכום של 28.5 מיליון ש"ח ל-36.2 מיליון ש"ח.

עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות מספונסרים (מ-9.75 מיליון ל-16.1 מיליון ש"ח) ומענקים ממשרד הספורט. "מהדוחות הכספיים עלה כי בגין הסעיפים המפורשים בהסכם חל גידול מהותי בהכנסות הקבוצה", טוענים המבקשים. לפיכך, לפי סעיף 12 להסכם הקיבוצי, המועדון מחויב להחזיר את מלוא חוב השכר.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

דרישה לפיצויים והלנת שכר

הארגונים לא חוסכים בביקורת על התנהלות המועדון וטוענים כי מדובר ב"עזות מצח וחוסר תום לב". בבקשה הודגש כי שחקני הכדורגל הם עובדים צעירים שהכוח מול המעסיק אינו מאוזן, במיוחד כשהמועדון מחזיק ב"כרטיס השחקן" שלהם.

הסעדים המבוקשים מבית הדין כוללים בין היתר:

- צו עשה המורה על השבת השכר הנדחה לכל העובדים.

- פיצויי הלנת שכר בשיעור מירבי בגין השכר המולן.

- חילוּט הערבויות המופקדות בהתאחדות לכדורגל לצורך הבטחת התשלומים.

- פיצוי עונשי ללא הוכחת נזק בגין הפגיעה בחרות ההתארגנות.

יואב כץ (עמרי שטיין)

בתצהיר שתמך בבקשה ציין ניר אלון כי המועדון פעל ב"מחשכים ובהסתר" תוך הפרה של חובת הגילוי. כעת, הכדור עובר לבית הדין לעבודה שיצטרך להכריע האם המועדון של יואב כץ ייאלץ לפתוח את הכיס ולהחזיר את הכספים שנוכו משכר השחקנים והצוות.

שופט בית המשפט אלכס קוגן קבע דיון במעמד כל הצדדים, ביום ראשון הקרוב, 1.3.26 .

מהפועל חיפה נמסר בתגובה: "המועדון פעל בהתאם להסכם ואם יהיה צורך יוכיח זאת".