"כולם אשמים - החברה, הממשלה והמשטרה"

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום שתצטרף למאבק נגד הפשיעה והאלימות בחברה הערבית ותקיים טקס להעלאת המודעות. ממלא מקום יו"ר ההתאחדות לכדורגל באסם סולימן עלה לדבר ב״שיחת היום״ על המאבק בפשיעה.

נכנסתם לעצור את הדבר הנורא הזה.

״זה דבר חשוב מאוד. ההתאחדות הייתה עמוק בתוך פעילויות התנדבותיות בדברים חשובים מאוד בחברה. אנחנו משתתפים ומקיימים פעילות כל הזמן בחברה וראינו לנכון לקיים את הפעילות החינוכית הזאת לאחר שבאמת הגיעו מים עד נפש. המספרים ההזויים האלה בפשיעה מחייבים לעשות מעשה. אני חושב שהפעילות הזאת מבורכת ותעזור. לעצור משחקים בכמויות כאלה למשך 60 שניות כדי לעורר את המודעות״.

איפה ראשי החברה הערבית? זה לא צועק להם? אנחנו לא שומעים קול זעקה מהם.

״אנחנו לא מחכים לאחרים, אנחנו יוזמים. מקיימים את הפעילות מיוזמתנו. חשוב לי לציין את היו״ר שינו זוארץ שנרתם לנושא הזה בגאווה ומשקיע בנושא הזה הרבה. לא מחכים לאחרים, עושים״.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

“זה לא הגיוני, הגיעו מים עד נפש”

אתה כבן אדם שיש לו משקל בחברה הערבית, אתה לא בא ושואל את ראשי החברה מה הם עושים כדי לעצור את הדבר הנורא הזה? למה זה קורה? למה אין מעשים קונקרטיים לעצור את זה?

״כולם אשמים. גם ראשי החברה הערבית, גם אנחנו כחברה, גם הממשלה, גם המשטרה שיש לה אוזלת יד. זה לא הגיוני מה שקורה פה. מתוך 53 הרוגים בחודש וחצי האחרון, לא פוענח אף רצח אחד. זה זועק לשמיים. כולם צריכים להתגייס ולהגיד עד כאן. הגיעו מים עד נפש. צריך להתערב בדבר הזה. כדורגל זה כלי חשוב במאבק. כולם רואים כדורגל, כולם עדים, וזה מעלה את המודעות של המאבק. אני מקווה שכל מי שמעורב בנושא הזה ויש לו כוח לעצור, כולם יתגייסו ויגידו עד כאן״.

שינו צריך להמשיך לקדנציה נוספת לדעתך?

״זאת שאלה לא כל כך קשה. שינו עשה המון בקדנציה שלו. לא חושב שיש יו״ר כמוהו שנלחם ברעות החולות של הכדורגל. הוא לא מפחד מאף אחד, נכנס לזה בצורה הכי חזקה. לא פחדנו להטיל עונשים כבדים מאוד. זה לבד נותן לו את הזכות להיבחר לעוד קדנציה. תרשמו ששינו ימשיך לעוד קדנציה״.