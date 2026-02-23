יום שני, 23.02.2026 שעה 15:11
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"אהבת השם לא מוכן להתמודד מול יריב לא ראוי"

יניב קמינסקי לשיחת היום: "היריבים כרגע לא מהווים תחרות, הוא מחפש מישהו מהרמות הגבוהות בתאילנד. אהבת השם זה כמו מסי, ישר אתה מזהה שמשהו חריג"

אהבת השם גורדון נוחת בארץ (רדאד ג'בארה)
אהבת השם גורדון נוחת בארץ (רדאד ג'בארה)

אחד השמות המדוברים במדינה כיום הוא ללא ספק אהבת השם גורדון, שניצח את עלי קוינצ’ו הטורקי ושמר על מאזן מושלם בקריירה של 0:11. כמובן שמה שעורר עניין רב סביב הקרב הוא ההתבטאויות והמעשים האנטישמים שסיפק הטורקי עוד לפני שהחל. יניב קמינסקי עלה לדבר על כך ב”שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה מסביר את התופעה המטורפת הזאת?
״אני לא מופתע, זיהיתי את זה מוקדם מאוד. כשראיתי אותו עובד על שק אגרוף הבנתי מיד שיש פה משהו חריג. זה ילד פנומנלי. הכרתי אותו לעומק, השם, היכולות, הסיפור, היה כתוב על זה כוכב מהרגע הראשון. העוצמות בלתי ניתנות לתיאור, זה קרה מהר משחשבתי. היכולות פנומנליות וזה יוצא דופן. זה כמו מסי שאתה ישר מזהה שזה משהו אחר וחריג, ככה גם איתו״.

זה ספורט שאין לו כל כך הרבה במה ופתאום כולם סביב זה.
״מדובר בילד שמייצג את עם ישראל בצורה יוצאת דופן, הוא מתגאה בכיפה, בציצית, הוא באמת פטריוט. אנשים אחרי מה שעברנו מחפשים את הזיקה הזאת, את הייצוג הזה של הישראליות. לוחם שמנצח בקרב שונא ישראל ומנצח אותו גם בעוצמות בקרב אמיתי, אין איך להסביר את מה שזה עושה״.

אהבת השם גורדון חוזר לארץ ומדבר על הכל

היו לך דמעות בסיום הניצחון?
״קל להבין. אתה נכנס לראש של ילד בן 19, כל המדינה מאחוריו, הוא מרגיש שאסור לו לאכזב את כל המדינה. יש לו ביטחון יוצא דופן, הוא יודע מה הוא שווה, הוא נכנס לזירה באמונה שלמה. אפילו הוא בכה הפעם. מאחורי הקלעים קורים דברים שאנשים לא יודעים, זה היה לו חשוב מבחינה אישית לנצח״.

“לא מוכן להתמודד מול יריב לא ראוי”

מה לגבי החגורה?
״צרות טובות. הארגון בחיפושים, הוא לא מוכן להתמודד נגד יריב לא ראוי. הוא מחפש יריב מהרמות הגבוהות בתאילנד״.

עזוב תאילנד, צריך סיפור.
״היריבים האלה לא באמת מהווים תחרות, הוא מרסק אותם״.

אח שלו גם בדרך הזאת.
״גם רוח השם בחיינו, גם כיבדי, הם כולם בדרך הנכונה״.

כיבדי גורדון (FFC)כיבדי גורדון (FFC)

מה עם קרב ביניהם?
״תבוא לבקר אותם, תראה מה הם עושים אחד לשני כל יום״.

מה עם תחפושות?
״אתמול איזה אמא ביקשה לדעת מה רשום לו על הקעקוע, היא רצתה לתחפושת של הבן שלה. זה ריגש אותי״.

