הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

הנושאים החמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. והפעם על הפרק: האם בית״ר ירושלים תעמוד בלחץ, התוכניות של מכבי ת"א וטרפת אהבת השם גורדון גידי ליפקין ורז אמיר | 23/02/2026 13:00 ירדן שועה (אורן בן חקון) האם בית״ר ירושלים תעמוד בלחץ, התוכניות של מכבי ת"א וטרפת אהבת השם גורדון אחרי הניצחון על עלי קוינצ'ו הטורקי: כל זאת ועוד בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE. התוכנית "שיחת היום" של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE