יום שני, 23.02.2026 שעה 12:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

לאפורטה: היחסים עם מסי לא מה שהיו, הם נפגעו

נשיא בארסה לשעבר הודה שיש קרע עם הפרעוש וחשף תקרית מכדור הזהב: "ניגשתי לברך אותו והוא חשב שזה לא נכון. לא ידעתי על הביקור שלו בקאמפ נואו"

|
ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)
ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)

היחסים בין ז'ואן לאפורטה לליאו מסי עדיין רחוקים מלהיות כפי שהיו. נשיא ברצלונה לשעבר הודה בראיון ל’רדיו קטלוניה’ כי הקרע שנוצר בעקבות העזיבה הטראומטית של הארגנטינאי בקיץ 2021 טרם התאחה.

“היחסים עם מסי כבר לא מה שהיו, הם נפגעו”, אמר לאפורטה בכנות. הוא אף חשף תקרית מטקס כדור הזהב 2023 בפאריס: “ניגשתי לברך אותו, והוא חשב שלא נכון שנברך אחד את השני. מאז היה ניסיון להתקרבות, ואני מקווה שזה יקרה בעתיד. היחסים נפגעו, אבל הוא מיתוס של ברצלונה”.

לאפורטה נשאל גם על ביקורו של מסי בקאמפ נואו: "ידעתי שהוא בברצלונה כי הנבחרת שיחקה כאן, אבל לא ידעתי על הביקור באצטדיון. ברור שאם מסי רוצה להיכנס למגרש, צריך לאפשר לו. זה הבית שלו, וזה מה שקרה”.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

יהיה פסל של מסי?

למרות המתיחות, לאפורטה הדגיש כי מבחינתו מסי ראוי להנצחה היסטורית: “ליאו ראוי לפסל בקאמפ נואו, כמו שיש ליוהאן קרויף וללאסלו קובאלה. הוא גם ראוי למשחק הוקרה, ואני חושב שהרגע הנכון לכך יהיה כשהאצטדיון יהיה מושלם ויכיל יותר מ-100 אלף צופים”.

