לאפורטה: היחסים עם מסי לא מה שהיו, הם נפגעו

היחסים בין ז'ואן לאפורטה לליאו מסי עדיין רחוקים מלהיות כפי שהיו. נשיא ברצלונה לשעבר הודה בראיון ל’רדיו קטלוניה’ כי הקרע שנוצר בעקבות העזיבה הטראומטית של הארגנטינאי בקיץ 2021 טרם התאחה.

“היחסים עם מסי כבר לא מה שהיו, הם נפגעו”, אמר לאפורטה בכנות. הוא אף חשף תקרית מטקס כדור הזהב 2023 בפאריס: “ניגשתי לברך אותו, והוא חשב שלא נכון שנברך אחד את השני. מאז היה ניסיון להתקרבות, ואני מקווה שזה יקרה בעתיד. היחסים נפגעו, אבל הוא מיתוס של ברצלונה”.

לאפורטה נשאל גם על ביקורו של מסי בקאמפ נואו: "ידעתי שהוא בברצלונה כי הנבחרת שיחקה כאן, אבל לא ידעתי על הביקור באצטדיון. ברור שאם מסי רוצה להיכנס למגרש, צריך לאפשר לו. זה הבית שלו, וזה מה שקרה”.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

יהיה פסל של מסי?

למרות המתיחות, לאפורטה הדגיש כי מבחינתו מסי ראוי להנצחה היסטורית: “ליאו ראוי לפסל בקאמפ נואו, כמו שיש ליוהאן קרויף וללאסלו קובאלה. הוא גם ראוי למשחק הוקרה, ואני חושב שהרגע הנכון לכך יהיה כשהאצטדיון יהיה מושלם ויכיל יותר מ-100 אלף צופים”.