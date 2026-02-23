בארגנטינה הזהירו: ריאל מחסלת את מסטנטואונו

בארגנטינה מביטים לעבר ריאל מדריד בעיניים מודאגות. פרנקו מסטנטואונו הולך ונעלם מהתוכניות של אלברו אלברואה, והמספרים לא משקרים: 13 דקות בלבד ב-4 המשחקים האחרונים. מדובר בסיבה לדאגה, כאשר גמר הפיינליסימה מול ספרד ב-27 במרץ והמונדיאל בארצות הברית ביוני כבר מעבר לפינה.

השינוי ברור. ב-6 המשחקים הראשונים תחת אלברואה הוא פתח ב-5. הוא כבש שער, שיחק מעל 70 דקות בכמה מהמשחקים הללו, ונראה שהתבסס. הייתה לו השפעה. היה לו מקום בהרכב.

אבל משהו השתבש לאחר המשחק מול ראיו וייקאנו. מאז, מעמדו צנח. כפי שהוסבר ב-’TyC Sports’, הוא נכנס בדקה ה-82 מול ולנסיה ומאז נעלם מהתמונה: לא שיחק דקה מול ריאל סוסיאדד, לא מול בנפיקה בליגת האלופות, ולא מול אוססונה במחזור האחרון.

מצב לא נוח

שחקנה לשעבר של ריבר פלייט איבד קרקע גם בתקופה של עומס משחקים. ובארגנטינה מפרשים זאת כמסר. נורברטו אלונסו, בן 73, אגדת ריבר פלייט, לא חסך במילים בשיחה ביוטיוב עם פדה רובי: "הם קורעים אותו. אתה יודע למה? אני חושב שהילד הזה הולך לסיים בקבוצה בליגה נמוכה. אחר כך, אולי הוא יחזור לריאל מדריד, אבל קודם הוא צריך להוכיח שהוא מספיק טוב בשביל ריאל מדריד".

בזמן שהוא מתמודד עם היעדרויות בספרד, במולדתו כבר סופרים את הימים. מרץ ויוני מתקרבים במהירות. ומסטנטואונו, נכון לעכשיו, ממתין על הספסל.