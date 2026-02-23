סעיף השפה הנוקשה שמפעיל לחץ על לואיס דיאס

לואיס דיאס היה הקיצוני השמאלי המועדף על דקו. הוא מעולם לא חדל להיות כזה. גם לא כשניקו וויליאמס היה קרוב יותר מאי פעם ללבוש את המדים של ברצלונה. הבאסקי חידש את חוזהו במועדון נעוריו עד 2035, אך הקולומביאני, שלא החזיק בסעיף שחרור, עבר לבאיירן מינכן שעמדה בדרישות ליברפול והניחה 75 מיליון אירו על השולחן. הימור שעורר ספקות מסוימים בגרמניה בשל המחיר או גילו, 29, אך הוא הפריך אותם מיד.

יחד עם מייקל אוליסה והארי קיין הוא מרכיב שלישייה חלומית שמובילה את באיירן למעמד של מוליכה בלתי מעורערת בבונדסליגה. באגף השמאלי, הוא רשם 13 שערים ו-10 בישולים בעונת הבכורה שלו בגרמניה, לצד 3 שערים נוספים בליגת האלופות. עם זאת, ישנו פרט חוזי שב’בילד’ חשפו, והוא עלול לעלות לקולומביאני ביוקר. תרתי משמע.

נוקשים בלי פשרות

בבאיירן מינכן, כך נראה, לא מתעסקים בשטויות. הם מיישמים כללים נוקשים לשחקניהם, במיוחד לזרים, כמו במקרה של לואיס דיאס. בחוזהו כלול "סעיף שפה" שמחייב שחקנים בינלאומיים להשתתף באופן קבוע בשיעורי גרמנית.

לואיס דיאס (IMAGO)

על פי הדיווח של העיתון הגרמני, השחקנים מחויבים להשתתף ב-2 או 3 מפגשים שבועיים ולהציג התקדמות מדידה בהערכות פנימיות. אחרת, הם חשופים לקנסות כספיים. המועדון הבווארי שם לו למטרה להקל על ההשתלבות בחדר ההלבשה ובתרבות הקבוצה והמדינה.

אם במקרה הזה לואיס דיאס לא יוכיח התקדמות מספקת, הוא עשוי לספוג קנס כספי שנע בין 5,000 ל-50,000 אירו, כך על פי ‘בילד’. בבאיירן אין פשרות.

"ההחלטה להגיע לכאן הייתה הנכונה"

השפה היא המשימה שעדיין עומדת בפניו. אין ספק בכך. כך אמר שחקן ליברפול לשעבר זמן קצר לאחר הגעתו לגרמניה בראיון: "כרגע אני מתמקד יותר בשיפור האנגלית שלי כדי שאוכל לתקשר טוב יותר ומהר ככל האפשר. לא הרבה אנשים בקבוצה שלנו מדברים ספרדית, אבל סרג' גנאברי וג’ושוע קימיך כן, והם תמכו בי מאוד". הוא חזר על כך בראיון נוסף לאחרונה: "הדבר הכי קשה היה, ועדיין הוא, השפה. הם נתנו בי אמון, ואני מנסה להחזיר להם על המגרש".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

בהיותו מודע לכך שתהליך ההסתגלות הלשונית לא יהיה פשוט, החלטתו הייתה ברורה: "כשפנו אליי ידעתי שאני רוצה להגיע. זה מילא אותי גאווה. להגיע לכאן הייתה ההחלטה הנכונה. ידעתי שאצטרף לקבוצה של שחקנים מצוינים במיוחד ולמועדון עם תשתית מצוינת", סיכם.