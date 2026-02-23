"שריאל מדריד תיקח את שלוטרבק אם היא רוצה"

ניקו שלוטרבק נראה קרוב מאוד למעבר לריאל מדריד. על פי דיווח ב'אס', המועדון הלבן הגביר את המעקב אחריו, וגוברת ההערכה שמדובר בעסקה אמינה במחיר סביר של כ-50 מיליון אירו. בברצלונה, למרות הדיבורים, הבהירו כי הם מתרחקים מהמהלך ובמועדון יש מנטרה שחוזרת על עצמה: "שריאל מדריד תיקח את שלוטרבק אם הם רוצים", משום שהקבוצה הקטלונית לא תיכנס לשום מלחמת הצעות.

במדריד מעוניינים לצרף את שלוטרבק כדי לחזק את ההגנה הפצועה שלהם, במיוחד כאשר עתידו של אדר מיליטאו אינו ברור ודויד אלאבה יעזוב את המועדון ב-30 ביוני. המועדון חיפש בשוק בלם שמאלי, עם מגעים פתוחים מול איברהימה קונאטה מליברפול או דאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, אך הנבחר המועדף הוא שלוטרבק.

הבחירה בו נובעת מכמה סיבות. יש לו גיל מתאים, הוא הוכיח אישיות, חוזהו בדורטמונד מסתיים ב-2027 והוא כבר החליט שלא לחדש. תג המחיר שלו מוערך בכ-50 מיליון אירו, והשחקן עצמו מעוניין לעבור לריאל מדריד.

שלוטרבק (רויטרס)

“בארסה לא צריכה אותו”

ומה לגבי ברצלונה? נכון שהשחקן הוצע לה ואף היה תחת מעקב. האנזי פליק מכיר אותו היטב, שכן הוא זה שהעניק לו את הופעת הבכורה בנבחרת גרמניה. עם זאת, גם המאמן הגרמני וגם ההנהלה המקצועית פועלים בתיאום מלא בנוגע לרכש, וסבורים כי שלוטרבק, על אף שהוא שחקן טוב, אינו מה שהקבוצה צריכה כעת.

למעשה, סביבתו של השחקן מודעת כבר שבועות רבים לכך שברצלונה נסוגה מהאפשרות, ובמועדון לא מתכוונים לשנות כיוון גם לנוכח ההתעניינות ממדריד. התוכנית של דקו הולכת לכיוונים אחרים, כאשר נעשה ניסיון להתקרב לאלסנדרו באסטוני מאינטר, שחקן שהמועדון הקטלוני נחוש לצרף, בכפוף להסכמה בין המועדונים.

הוויתור על שלוטרבק נובע משיקולים מקצועיים. ברצלונה מחפשת מהירות גדולה יותר בחלק האחורי, במערך שמצריך בלמים מאוד ספציפיים עם יכולת תיקון מהירה במיוחד. מה שיכול להתאים לריאל, בשל סגנונה, אינו בהכרח מתאים לברצלונה. וזה המקרה.