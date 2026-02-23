יום שני, 23.02.2026 שעה 12:20
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4630-4923הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
3928-4322באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
2837-2923אוניון ברלין9
2841-2823אוגסבורג10
2632-2522המבורג11
2439-3323פ.צ. קלן12
2238-2623מיינץ13
2239-2623בורוסיה מנשנגלדבאך14
2049-3323וולפסבורג15
2040-2223סט. פאולי16
1944-2323ורדר ברמן17
1451-2223היידנהיים18

"שריאל מדריד תיקח את שלוטרבק אם היא רוצה"

על אף שהיה תחת מעקב, בברצלונה משוכנעים שהבלם הגרמני של דורטמונד אינו היעד שלהם ולא מה שהקבוצה צריכה, כאשר הם לא מתכוונים להיכנס למלחמת הצעות

|
שלוטרבק (IMAGO)
שלוטרבק (IMAGO)

ניקו שלוטרבק נראה קרוב מאוד למעבר לריאל מדריד. על פי דיווח ב'אס', המועדון הלבן הגביר את המעקב אחריו, וגוברת ההערכה שמדובר בעסקה אמינה במחיר סביר של כ-50 מיליון אירו. בברצלונה, למרות הדיבורים, הבהירו כי הם מתרחקים מהמהלך ובמועדון יש מנטרה שחוזרת על עצמה: "שריאל מדריד תיקח את שלוטרבק אם הם רוצים", משום שהקבוצה הקטלונית לא תיכנס לשום מלחמת הצעות.

במדריד מעוניינים לצרף את שלוטרבק כדי לחזק את ההגנה הפצועה שלהם, במיוחד כאשר עתידו של אדר מיליטאו אינו ברור ודויד אלאבה יעזוב את המועדון ב-30 ביוני. המועדון חיפש בשוק בלם שמאלי, עם מגעים פתוחים מול איברהימה קונאטה מליברפול או דאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, אך הנבחר המועדף הוא שלוטרבק.

הבחירה בו נובעת מכמה סיבות. יש לו גיל מתאים, הוא הוכיח אישיות, חוזהו בדורטמונד מסתיים ב-2027 והוא כבר החליט שלא לחדש. תג המחיר שלו מוערך בכ-50 מיליון אירו, והשחקן עצמו מעוניין לעבור לריאל מדריד.

שלוטרבק (רויטרס)שלוטרבק (רויטרס)

“בארסה לא צריכה אותו”

ומה לגבי ברצלונה? נכון שהשחקן הוצע לה ואף היה תחת מעקב. האנזי פליק מכיר אותו היטב, שכן הוא זה שהעניק לו את הופעת הבכורה בנבחרת גרמניה. עם זאת, גם המאמן הגרמני וגם ההנהלה המקצועית פועלים בתיאום מלא בנוגע לרכש, וסבורים כי שלוטרבק, על אף שהוא שחקן טוב, אינו מה שהקבוצה צריכה כעת.

למעשה, סביבתו של השחקן מודעת כבר שבועות רבים לכך שברצלונה נסוגה מהאפשרות, ובמועדון לא מתכוונים לשנות כיוון גם לנוכח ההתעניינות ממדריד. התוכנית של דקו הולכת לכיוונים אחרים, כאשר נעשה ניסיון להתקרב לאלסנדרו באסטוני מאינטר, שחקן שהמועדון הקטלוני נחוש לצרף, בכפוף להסכמה בין המועדונים.

21 דק' לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

הוויתור על שלוטרבק נובע משיקולים מקצועיים. ברצלונה מחפשת מהירות גדולה יותר בחלק האחורי, במערך שמצריך בלמים מאוד ספציפיים עם יכולת תיקון מהירה במיוחד. מה שיכול להתאים לריאל, בשל סגנונה, אינו בהכרח מתאים לברצלונה. וזה המקרה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */