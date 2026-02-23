יום שני, 23.02.2026 שעה 11:11
כדורגל ישראלי

פורסם סגל נבחרת הנשים למשחקים נגד בלגיה

ההתאחדות פרסמה היום רשמית את סגל נבחרת הנשים לקראת צמד המשחקים נגד בלגיה במוקדמות גביע העולם 2027. נשירה אליניב ונועה סלימהוגיץ׳ בפנים

|
נועה סלימהוגיץ’ (שחר גרוס)
נועה סלימהוגיץ’ (שחר גרוס)

ההתאחדות פרסמה היום (שני) רשמית את סגל נבחרת ישראל לנשים לקראת המשחק הבודד שיתקיים במסגרת מוקדמות גביע העולם 2027, כשהחניכות בכחול לבן יפגשו את בלגיה לצמד משחקים

סגל נבחרת ישראל:

שוערות: פורטון רובין, עמית ביילין ואגם חביב.

שחקניות הגנה: הילי שלום, שני דוד, תומר ליפסיקוס, עיטאף אלקייסי, מיה שביל, אור דיבן, אסיה דרקסן.

שחקניות קישור והתקפה: רעות רווחה, ויטל כץ, זוהר כהן, מיכאלה וורקו, שרון בק, מאיה קובררה, טליה זומר, אליס בלוחין נסמטוב, רחל שטיישניידר, מריה אלמצרי, סמדר כהן, שירה אלינב ונועה סלימהוג’יץ’.

