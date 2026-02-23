יום שני, 23.02.2026 שעה 15:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ניר אלון: רדפנו שנה וחצי אחרי הפועל חיפה

ראש חטיבת הספורט בהסתדרות ב"שיחת היום": "היה שיח לא מכבד ופתחנו בתביעה, לא קיבלנו מהם שום אינפורמציה שתעזור לגבש סכום לשחקנים". וגם: בית"ר

|
ניר אלון (רדאד ג'בארה)
ניר אלון (רדאד ג'בארה)

לאחרונה צצו מקרים שקבוצות הפחיתו כסף לשחקנים ואנשי צוות שלא בחרבות ברזל, ולא החזירו למרות שקיבלו פיצוי מהמדינה. ניר אלון ראש חטיבת הספורט בהסתדרות עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתם מגישים תביעה נגד הפועל חיפה על הכסף שהורידו ולא השיבו ושהם רשמו הכנסות גדולות. מה הוביל לסיפור שם?
״אחרי האירוע עם הילד בברזיל קיבלתי פרופורציות מה חשוב בחיים הוא בסדר, יוצא מהטראומה ובריא ושלם. במעבר חד, אחרי שנתיים מתחילת המלחמה אמרו קבוצות שהן ספגו לא מעט הפסדים בגלל הקהל וכו׳. הסכמנו להפחית 25 אחוז משכר הבסיס של השחקנים. עשינו את זה בצורת הסכם קיבוצי ואמרנו שאם תהיה עזרה מהמדינה והעסק יחזור להיות כתמול שלשום השחקנים יקבלו את הכסף חזרה”.

“פתחנו בתביעה”

“לאחר ההסכם הזה ביקשנו מכמה קבוצות להגיע לעמק השווה ולהחזיר לשחקנים, במיוחד אחרי ששר הספורט נתן הרבה כסף לקבוצות. הפועל חיפה סירבה להחזיר את הכסף, רדפנו אחריהם במשך שנה וחצי אחרי שספגנו מהם שיח לא מכבד. פתחנו בתביעה. ברק אברמוב בבית״ר ירושלים החזירו בלי בעיות וזאת התנהלות ראויה. בהפועל חיפה לא קיבלנו שום אינפורמציה שתעזור לגבש סכום לשחקנים, פנינו לבית הדין ובוא נראה מה יהיה״.

יואב כץ (עמרי שטיין)יואב כץ (עמרי שטיין)

מה אמרו בהפועל חיפה?
״הייתה לנו שיחה עם המנכ״ל שלהם ורואה החשבון שלהם. הם אמרו שנרשום במייל מה צריך ושיעבירו לנו. את זה אפשר היה לעשות הרבה קודם״.

בית הדין כבר קבע דיון ליום ראשון.
״נכון, בשעה 9:00 בבוקר. מקווה שלא נגיע לשם ונקבל מה שמגיע״.

שאר הקבוצות נתנו?
״יש עוד קבוצה שלא נתנה, בני ריינה. פנינו גם שם לבית משפט. נקווה שגם הם יבינו שלא צריך לערב שופטים ושאפשר להגיע לעמק השווה גם בלי זה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */