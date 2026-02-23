האם יהיו 20 אלף בדרייב אין וגג בבלומפילד?

הפועל תל אביב החליטה לחזור לשחק בהיכל שלמה במשחקי הליגה אחרי הסערה ומחאת האוהדים. מאור בנימיני, מנכ״ל היכלי הספורט, עלה לדבר ב״שיחת היום״, על הנושא.

עשו לך כאב ראש. גם הוצאתם מכרז להופעות בהיכל שלמה.

“מה שמוביל אותנו זה קודם כל הספורט. באו הפועל תל אביב, ואני לא נכנס לסאגה שיש בתוך המועדון עצמו, אבל בסוף באו אלינו ואמרו שהם רוצים לחזור לארח בליגה בהיכל שלמה. היינו בשלב מתקדם לסגור אירועים עד ינואר 2027, אבל אמרנו קודם כל הספורט אז עצרנו את זה. אנחנו נערכים שיחזרו לליגה ועצרנו את התהליכים״.

אז הם עושים ליגה בהיכל שלמה, ויורוליג בהיכל מנורה.

״נכון, מבחינתנו זה יכול לעבוד. מבחינת היכל שלמה יש יתרונות וחסרונות לכל דבר״.

בטח המשטרה פחות אוהבת את זה.

״מניח שכן. בסוף היכל שלמה נבנה לטובת משחקי כדורסל. יש בזה משהו חיובי״.

היו הופעות של שלמה ארצי עכשיו.

״היו לא מעט דברים. שלמה ארצי, ביקור התזמורת, שבוע הבא ‘יש אישה’ יפה שמתחיל״.

מה מתקדם עם הבקשה להגדיל את היכל שלמה?

״ביקשו להרחיב את ההיכל לעשרת אלפים מקומות. עם הזמן נפל האסימון שאין באמת מה. הבשורה האמיתית של תל אביב היא לא עוד היכל של עשרת אלפים, אלא היכל של 20 אלף. זה ייקח זמן״.

להיכל שלמה או להיכל חדש?

״היכל חדש. עכשיו מתחילים תכנון ראשוני, בדיקות היתכנות. אולי כן ישתמשו בפלטפורמה של היכל שלמה. ככל הנראה שלא ויבנו היכל חדש. יש הרבה משוכות בדרך כדי שזה ירקום עור וגידים״.

אז זה לא יקרה.

״מאמין שעיריית תל אביב, כמו שלאורך הדרך היא יודעת לתת מענה לצרכים, ברגע שנפל האסימון הבינו מה צריך. במקומות באירופה יש כבר אולמות של 15-20 אלף. מדינת ישראל לא יכולה להישאר קטנה עם 10 אלף. בטח ובטח בתל אביב״.

באולם החדש עופר ינאי אומר שהוא ישלם את העלויות?

״אם עדיין עופר ינאי או בעל עניין אחר יהיה מוכן לקחת חלק מהמימון, וכנגד זה יהיו לו הטבות כאלה ואחרות, אז זה אפשרי. זה מוקדם כדי לדעת. מדובר בחזון לחמש-עשר שנים קדימה״.

גג בבלומפילד, ר”ג ו-וינטר

היכלי הספורט מנהלים גם את בלומפילד, יש חדשות על גג באצטדיון? כבר עברנו את שני ימי הגשם בשנה.

״זה לא נכון, לי יש סטטיסטיקה שיש שניים בשנה שיש גשם במשחק״.

יש שתי קבוצות שמביאות המון קהל לאצטדיון, גשם ידיר אותם מהמגרשים. מה הפתרון לזה?

״האצטדיון פעיל מאוד, מנסים למצוא פתרונות. מעבר לעניין התקציבי שמדובר פה בהמון כסף, יש פה שני אלמנטים יותר תפעוליים. גם אם נגייס את התקציב יש בעיה לעשות גג שלא יפגע בדשא, כי בסופו של דבר לעשות הצללה גדולה על הדשא באינטנסיביות של האצטדיון ייצא מצב רע. הדבר השני זה מתי, כי אם נשבית עכשיו את האצטדיון לשנתיים זה גם לא דבר חיובי. אם נמצא פתרון יעיל, כבר קיבלתי אור ירוק מהעירייה״.

אתם לא חושבים שהתוכנית להפוך לאצטדיון לאומי ברמת גן, משופץ, עם המון קהל, לא גורם לכם לחשוש שהקבוצות יעברו לשם?

״אני לא מתחרה עם אף אחד. יש מתקן טוב יותר? בבקשה אין בעיה. הספורט עם תשתיות במצב שבו אנחנו בחוסר אדיר במדינה. תמיד יהיה צורך לאצטדיונים. רק צריך לתכנן ולעשות מתקנים נכונים שיתנו מענה. אנחנו מתכננים בריכה אולימפית בהדר יוסף. אני לא מתחרה נגד וינגייט אלא נותן מענה נוסף. אנחנו לא במצב של תחרות. זה לא מעניין. אנחנו בסיטואציה שצריך. 150 מיליון שקל שמוקצים למה שרוצים להרים ברמת גן זה לא ריאלי״.

מה עם וינטר? איפה זה עומד?

״יש ברמת גן שתי פנינות. אצטדיון רמת גן ואצטדיון וינטר. הן מחכות שיום אחד מישהו ירים את המקל. אני לא יודע לייעץ לעירייה מה לעשות. הייתי שמח אם זה היה בתל אביב, כי זה סיפור מעניין. אלה תשתיות חשובות לעיר. ב-150 מיליון שקל אפשר להפוך את וינטר לראוי, אבל לרמת גן צריך פי ארבע מזה״.