ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אוהדי נתניה רדומים, הקהל מחכה להתרגשות"

שחקן העבר פודי חלפון דיבר ב"שיחת היום" לקראת המשחק של היהלומים מול בית"ר: "עם כל הרכש שהביאו הם צריכים להיות חזקים". וגם: שחקן המפתח והתוצאה

|
אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)
אוהדי מכבי נתניה (שחר גרוס)

מכבי נתניה עברה חלון העברות סוער במטרה להגיע לפלייאוף העליון, אך אחרי הניצחון של הפועל פתח תקווה על מכבי חיפה המצב הסתבך. היהלומים יודעים שהם חייבים ניצחון הערב (שני) נגד בית״ר ירושלים כדי לשמור על חלום הפלייאוף בחיים. אגדת העבר של הצהובים, פודי חלפון, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך אתה רואה את יחסי הכוחות למשחק?
״משחק מרתק מאוד שיכול ללכת לשני הכיוונים. ברגע שרוני אמר שהרכש טוב, ושניהם כבר ראיתי שהם מצוינים, וגם השלישי פרופיל גבוה. רוני אומר שהקבוצה חזקה ואני סומך עליו. עם כל הרכש שהביאו נתניה צריכה להיות חזקה ולא יהיה קל לבית״ר ירושלים״.

מי שחקן המפתח של נתניה היום?
״הפרופיל של הבלם החדש שהבאנו, בקארי קונאטה, הוא פרופיל גבוה. ברגע שהוא יחזיק את ההגנה פה יהיה השינוי. סיפריאן גם קשר נפלא, אבל ייקח לו זמן להיכנס לעניינים. הבלם שהגיע שיחק נהדר נגד ריינה, ראיתי אותו והתרשמתי. הוא יהיה הכי דומיננטי בקבוצה״.

בקארי קונאטה בפעולה (חגבקארי קונאטה בפעולה (חג'אג' רחאל)

”חששו מזליגת אוהדי בית”ר ירושלים”

פודי למה האוהדים לא קפצו על המשחק הערב?
״המועדון חסם את האופציה לקנות למי שאין היסטוריית רכישה. יש המון אוהדי נתניה שקונים בקופות, אבל חששו מזליגת אוהדי בית״ר ירושלים אז חסמו את האופציה לקנות בלי היסטוריית רכישה בלאן. זה בעיה. יש מלא אוהדים שרצו לבוא ולא יכלו. אוהדי נתניה רדומים, הקבוצה לא הביאה תארים המון זמן והקהל מחכה להתרגשות. יש את הגרעין של ה-4,000-5,000 אוהדים שמגיעים כל משחק. יש את הקהל הרחב יותר שמתעורר בשמחות. הפאוול היה שהם לא יכלו לקנות את הכרטיסים. ההנהלה הבינה שהם יכולים להישאר קירחים מכאן ומכאן״.

תוצאה לסיום?
״1:3 לנתניה״.

