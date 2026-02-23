ביום חמישי האחרון קבע בית המשפט המחוזי בבאר שבע על פירוק עמותת מכבי עירוני אשדוד. עו"ד אורון קרן מונה לנאמן המועדון במטרה להבריאו ולהביאו למצב של פעילות סדירה. מטרת העל שהוגדרה היא שימור מחלקת הנוער, הכוללת 10 קבוצות ליגה המסונפות להתאחדות לכדורגל, וזאת כדי להבטיח שהילדים, הנערים והנוער לא יימצאו עצמם ללא מסגרת פעילות.

ומה לגבי הקבוצה הבוגרת? "לוח המשחקים של עירוני אשדוד בסימן שאלה", ציין עו"ד אורון קרן בשיחה עם ONE. עו"ד קרן אינו מוותר בקלות על הקבוצה הבוגרת, אך הוא מבין היטב את הסיטואציה אליה נקלעה, בוודאי כשחלון ההעברות עומד להיסגר ביום רביעי הקרוב (25/02) בשעה 19:00. "אני הגון. מי שיבקש שחרור ומי שיש לו עוד אפשרות לעבור קבוצה – ישוחרר", הבהיר.

המשך פעילות הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער כפוף לאישור בית המשפט ורשם העמותות. ככל שיעלו הסתייגויות מצדם, הדבר יקשה מאוד על המשך הפעילות. בימים הקרובים יאגד עו"ד קרן את כלל המסמכים בכדי להבין לעומק את מצבה של מכבי עירוני אשדוד בנקודת הזמן הנוכחית, זאת במקביל להעברת הטיפול בחובות לשחקנים ולמאמנים לידי הביטוח הלאומי.

כזכור, ביום שישי האחרון לא התקיים המשחק בין מכבי עירוני אשדוד להפועל אזור במסגרת המחזור ה-21, זאת נוכח אי-התייצבותה של חברת האבטחה לה חייב המועדון כספים. מטעם עו"ד אורון קרן הועברה בקשה להתחשב בנסיבות ולבחון כיצד ניתן לקיים את ההתמודדות בכל זאת. בשישי הקרוב צפויה מכבי עירוני אשדוד לצאת למשחק חוץ מול הפועל מרמורק, אם כי מועד המשחק המדויק טרם נקבע.