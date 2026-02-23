יום שני, 23.02.2026 שעה 11:17
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4123-4221מ.ס. טירה2
3520-3221מכבי אתא ביאליק3
3321-2921הפועל כרמיאל4
3328-3221מכבי נווה שאנן5
3328-2821בני מוסמוס6
3225-2721הפועל בית שאן7
3030-3321הפועל ב.א.גרבייה8
2823-2721הפועל מגדל-העמק9
2837-2821עירוני נשר10
2728-2321צעירי אום אל פאחם11
2144-2821צעירי טמרה12
1838-2821הפועל עראבה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
836-2721הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3726-2721מ.ס. דימונה2
3622-3621מ.כ. צעירי טירה3
3428-4121מ.כ. ירושלים4
3427-2721מכבי קרית מלאכי5
3326-3821מכבי יבנה6
2927-2621מ.כ. כפ"ס7
2734-3620מכבי עירוני אשדוד8
2726-2421שמשון תל אביב9
2734-2621בית"ר יבנה10
2333-3221מ.כ. חולון ירמיהו 11
2333-1921הפועל מרמורק12
2235-2221הפועל הרצליה13
2019-1520הפועל אזור14
1941-2221הפועל ניר רמה"ש15
1538-2721בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי אחי נצרת צירפה את שחקן הפועל באר שבע

מוליכת ליגה א' צפון קיבלה לידיה את אמיר והב, המגן שבמשך 4 שנים היה לשחקן הקבוצה מבירת הנגב. מדובר בבנו של ברכאת והב שסיים את הקריירה במועדון

|
צחי שלטי ואמיר והב (פרטי)
צחי שלטי ואמיר והב (פרטי)

חיזוק נוסף לקבוצה של עלאא סאיג. במכבי אחי נצרת צירפו את אמיר והב (20), שחקן הפועל באר שבע בין השנים 2021 ל-2025. מדובר במגן שמאל, שיכול לשחק במספר תפקידים וחוזר מפציעה שליוותה אותו במשך זמן מה. השחקן חתם עתה על חוזה עד תום העונה בקבוצה שמוליכה את טבלת ליגה א' צפון, זאת באמצעות נציגו, צחי שלטי.

אמיר גדל והתחנך באיזור הצפון וחבר בשנת 2013 למחלקת הנוער של מכבי עוספיא. בהמשך הדרך, היה גם לשחקן מכבי חיפה, נווה יוסף ובית"ר טוברוק, עד מעברו להפועל באר שבע הגדולה, במדיה השתקע במשך ארבע עונות רצופות ואף שימש כחריג גיל בקבוצת הנוער של המועדון. המגן ממשיך את אביו, ברכאת והב, מאמן ושחקן עבר, שסיים הקריירה המקצוענית שלו במכבי אחי נצרת.

ברכאת ואמיר והב. אב ובנו (פרטי)ברכאת ואמיר והב. אב ובנו (פרטי)

ברכאת והב, ציין בפני ONE: "אמיר היה בנוער של באר שבע במשך שלוש שנים. הוא חוזר מפציעה של שנה. הוא שחקן שיכול לשחק מספר תפקדים. עובד קשה, אוהב את המשחק ומאחל לו בריאות וחובת ההוכחה עליו. אחי נצרת זה מקום ששיחקתי בו שלוש שנים. זה בית לשחקנים שרוצים להתקדם, בית חם. מאחל להם שיעמדו במטרה השנה".

