יום שני, 23.02.2026 שעה 11:17
ליגה ספרדית 25-26
6125-6725ברצלונה1
6021-5425ריאל מדריד2
5127-4725ויאריאל3
4823-4225אתלטיקו מדריד4
4230-4025בטיס5
3727-3425סלטה ויגו6
3537-3125אספניול7
3435-2925אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3238-3725ריאל סוסיאדד10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2938-2424ג'ירונה13
2631-2224ראיו וייקאנו14
2630-2124אלאבס15
2639-2625ולנסיה16
2537-3225אלצ'ה17
2441-2925מיורקה18
1844-2625לבאנטה19
1739-1624אוביידו20

הצגה של רונאלדיניו ומרסלו בקלאסיקו האגדות

כוכב העבר של בארסה דחף, אקס ריאל נפל בדרמטיות ושניהם צחקו. קלאסיקו האגדות הראשון בארה"ב הסתיים ב-1:1: סביולה העלה ליתרון, דויד באראל השווה

|
רונאלדיניו ומרסלו (צילום מסך)
רונאלדיניו ומרסלו (צילום מסך)

אגדות ברצלונה וריאל מדריד נפגשו לראשונה על אדמת ארצות הברית ונפרדו ב-1:1 בלוס אנג’לס. חאבייר סביולה העלה את הקטלונים ליתרון מוקדם, דויד באראל איזן במחצית השנייה והקלאסיקו העשירי בין האגדות הסתיים ללא הכרעה.

כבר בדקה הרביעית הקהל קיבל רגע של נוסטלגיה: רונאלדיניו שלח כדור עומק לג’ונתן סוריאנו, שהמשיך במסירה לסביולה, והארגנטינאי גלגל פנימה את ה-0:1 מול פדרו קונטרראס. ברצלונה שלטה במחצית הראשונה, כש"רוני" מכתיב את הקצב וסביולה לוחץ גבוה, בעוד ריאל חיפשה לעקוץ דרך מתפרצות והצטרפות של חוסה קאייחון.

המחצית השנייה נפתחה באותה אינטנסיביות, אך הפעם הייתה זו ריאל שכבשה. במהלך בודד הצליח באראל לייצר לעצמו שטח ולכבוש מול ג’ורדי מסיפ, שנכנס במקום חסוס אנגוי, ולקבוע 1:1 בדקה ה-52. בהמשך עוד נרשמו הזדמנויות של מרטין מונטויה ורונאלדיניו, אך התוצאה נותרה בעינה עד השריקה האחרונה.

21 דקות לעבד, ברצלונה ניצחה את לבאנטה

הרגע של רונאלדיניו ומרסלו

מעבר לשערים, הקהל בלוס אנג’לס קיבל רגע משעשע שהחזיר אותו לימי השיא של היריבות. בזמן שהכדור עמד בחצי המגרש של ריאל, מרסלו התכונן להוציאו, כשרונאלדיניו הופיע מאחור ודחף אותו קלות בצחוק. מרסלו בתגובה נפל בדרמטיות לדשא עם ידיים פרושות והבעת תדהמה. הקהל הבין מיד את הבדיחה ופרץ במחיאות כפיים. שניות לאחר מכן השניים קמו, התחבקו וצחקו.

