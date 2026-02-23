הרכבים וציונים



המחזור ה-24 בליגת העל ננעל בשעה זו, כשמכבי נתניה מארחת באצטדיון מרים את בית”ר ירושלים. מצד אחד היהלומים לא רוצים לתת לחלום הפלייאוף העליון לחמוק להם מבין האצבעות, כשמהצד השני הירושלמים מקווים לנצל את המעידה של הפועל ב”ש ולצמק את הפער מהפסגה ל-4 נקודות בלבד.

החבורה של רוני לוי מגיעה להתמודדות אחרי ה-0:4 המרשים על בני ריינה ששם אותם בעמדה לא רעה בכלל להגיע לפלייאוף העליון. עם זאת, יריבתם הישירה שנמצאת כרגע במקום ה-6, הפועל פ”ת, רשמה ניצחון מפתיע על מכבי חיפה, ועל כן נתניה יודעת ש-3 נקודות הערב הן בגדר חובה, כשהפסד עלול לסבך עבורה את העניינים.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה לא הצליחה לנצח ב-5 משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה התיקו 0:0 מול מכבי ת”א בטדי. הירושלמים ראו כיצד הפועל ב”ש מעדה מול הפועל חיפה, והם יודעים שניצחון יכול לפתוח מחדש את הקלפים במאבק האליפות, בעוד שאיבוד נקודות, מלבד העובדה שהוא לא יצמק את הפער, ייתן מכה קשה בכל מה שנוגע לאמונה של השחקנים.

במשחק הראשון בין שתי הקבוצות העונה קיבלנו תוצאה מופרעת ולא פחות משישה שערים שהובקעו. בית”ר ירושלים היא זו שיצאה מטדי עם 3 הנקודות אחרי 2:4 גדול, כשכבשו עבורה ירדן כהן, צמד של ג’ונבוסקו קאלו ועוד שער עצמי של דניס קוליקוב. עזיז אווטארה, שגם הורחק באותו המשחק, ובאסם זערורה רק צימקו עבור מכבי נתניה.