יום שני, 23.02.2026 שעה 20:52
יום שני, 23/02/2026, 20:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 24
בית"ר ירושלים
שער ירדן שועה (17)
שער חאסונד גונסאלס (19)
דקה 23
1 2
שופט: יגאל פריד
שער באסם זערורה (13)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 23/02/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה משתלט (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה משתלט (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-24 בליגת העל ננעל בשעה זו, כשמכבי נתניה מארחת באצטדיון מרים את בית”ר ירושלים. מצד אחד היהלומים לא רוצים לתת לחלום הפלייאוף העליון לחמוק להם מבין האצבעות, כשמהצד השני הירושלמים מקווים לנצל את המעידה של הפועל ב”ש ולצמק את הפער מהפסגה ל-4 נקודות בלבד.

החבורה של רוני לוי מגיעה להתמודדות אחרי ה-0:4 המרשים על בני ריינה ששם אותם בעמדה לא רעה בכלל להגיע לפלייאוף העליון. עם זאת, יריבתם הישירה שנמצאת כרגע במקום ה-6, הפועל פ”ת, רשמה ניצחון מפתיע על מכבי חיפה, ועל כן נתניה יודעת ש-3 נקודות הערב הן בגדר חובה, כשהפסד עלול לסבך עבורה את העניינים.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה לא הצליחה לנצח ב-5 משחקיה האחרונים בכל המסגרות, כשהאחרון שבהם היה התיקו 0:0 מול מכבי ת”א בטדי. הירושלמים ראו כיצד הפועל ב”ש מעדה מול הפועל חיפה, והם יודעים שניצחון יכול לפתוח מחדש את הקלפים במאבק האליפות, בעוד שאיבוד נקודות, מלבד העובדה שהוא לא יצמק את הפער, ייתן מכה קשה בכל מה שנוגע לאמונה של השחקנים.

במשחק הראשון בין שתי הקבוצות העונה קיבלנו תוצאה מופרעת ולא פחות משישה שערים שהובקעו. בית”ר ירושלים היא זו שיצאה מטדי עם 3 הנקודות אחרי 2:4 גדול, כשכבשו עבורה ירדן כהן, צמד של ג’ונבוסקו קאלו ועוד שער עצמי של דניס קוליקוב. עזיז אווטארה, שגם הורחק באותו המשחק, ובאסם זערורה רק צימקו עבור מכבי נתניה.

מחצית ראשונה
  • '11
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק הלך לגרגורי מורוזוב, לאחר שהמגן שלח רגל גבוהה לכיוונו של באסם זערורה
  • '10
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של הירושלמים. ירין לוי קיבל את הכדור מחוץ לרחבה וניסה בעיטה, הכדור שלו הלך גבוה
  • '1
  • אחר
  • אוהדי בית"ר ירושלים חיממו את האווירה עם אבוקות ביציע, שלא נזרקו לתחומי המגרש. המשחק נעצר עד שהעשן יתפזר
  • '1
  • החלטת שופט
  • יגאל פריד הוציא את המשחק המרכזי באצטדיון מרים לדרך!
עומר אצילי. חזר לסגל (רועי כפיר)עומר אצילי. חזר לסגל (רועי כפיר)
שחקני מכבי נתניה לפני המשחק (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה לפני המשחק (רועי כפיר)
ירדן שועה מחמם מנועים (רועי כפיר)ירדן שועה מחמם מנועים (רועי כפיר)
כארם ג'אבר מלהיב את הקהל (רועי כפיר)כארם ג'אבר מלהיב את הקהל (רועי כפיר)
