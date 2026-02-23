יום שני, 23.02.2026 שעה 20:26
יום שני, 23/02/2026, 19:30אצטדיון ארטמיו פרנקיליגה איטלקית - מחזור 26
פיזה
מחצית
1 0
שופט: מאוריציו מאריאני
פיורנטינה
ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5016-3426רומא3
5027-3926נאפולי4
4625-4326יובנטוס5
4519-4126קומו6
4522-3626אטאלנטה7
3535-3226ססואולו8
3425-2626לאציו9
3332-3425בולוניה10
3238-2825אודינזה11
3231-1926פארמה12
2935-2826קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2436-2126קרמונזה16
2433-1726לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1546-1926ורונה20
מערכת ONE | 23/02/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
מנור סולומון בפעולה (IMAGO)
מנור סולומון בפעולה (IMAGO)

רגעי השיא של העונה מתקרבים בצעדי ענק, כשהמאני טיים דופק בדלת. גם בליגה האיטלקית המשחקים נמשכים כשבשעה זו פירונטינה, של מנור סולומון שפותח בהרכב, מארחת את פיזה לקרב תחתית, בו שתי הקבוצות נואשות לשלוש נקודות.

הסגולים מגיעים במומנטום יחסית טוב, אחרי שניצחו במחזור שעבר בליגה 1:2 את קומו וגברו 0:3 על ביאליסטוק בפלייאוף הקונפרנס ליג. הוויולה יודעים שניצחון יקרב אותם אל מעל הקו האדום וישווה את מאזן הנקודות ללצ׳ה של עומרי גאנדלמן שנמצאת מעליהם בטבלה.

מן העבר השני, מצבה של האורחת הרבה פחות מזעיר כשבמאזנה רק 15 נקודות והפער מהקו האדום עומד על תשע נקודות. לפיזה רק ניצחון אחד העונה עד כה בליגה והיא סופרת כבר 14 מחזורים רצופים בהם לא הצליחה להשיג שלוש נקודות.

מחצית ראשונה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • אנטוניו קראצ'יולו ראה את הכרטיס הצהוב
שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)שחקני פיורנטינה חוגגים (IMAGO)
מויזה קין מכניע את ניקולאס (IMAGO)מויזה קין מכניע את ניקולאס (IMAGO)
  • '13
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: מויזה קין העלה את פיורנטינה ליתרון עם שערו השמיני לעונה. לאחר הרחקה לא טובה של הגנת האורחת, החלוץ היה במקום הנכון בזמן הנכון וכבש בשלב מוקדם של ההתמודדות
  • '7
  • החמצה
  • שר נדור עם איום ראשון למסגרת בבעיטה חזקה מסף הרחבה. שוערה של פיזה, ניקולאס, היה במיקום טוב וסיפק הדיפה טובה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, מאוריציו מאריאני הוציא את ההתמודדות לדרך!
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



